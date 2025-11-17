EEUU impone restricciones de visado a nicaragüenses por la inmigración

FOTO DE ARCHIVO-Mujer migrante de Nicaragua mira hacia EE.UU. desde el cauce del Río Grande

17 nov (Reuters) -Estados Unidos está imponiendo restricciones de visado a personas en Nicaragua que han permitido la inmigración ilegal al país, dijo el lunes el Departamento de Estado, incluidos los propietarios de empresas de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos.

El Departamento de Estado dijo que ha tomado medidas para revocar los visados en algunos casos, según un comunicado que no proporcionó detalles concretos.

"Las investigaciones indican que las entidades que estos individuos facilitaron viajes a través de Nicaragua, habilitados por las políticas migratorias permisivas por diseño de la dictadura nicaragüense que desestabilizan la región y empujan la inmigración ilegal hacia Estados Unidos", dijo la cartera.

"El Departamento está revocando visas actualmente válidas e imponiendo otras restricciones para garantizar que estas personas no puedan ingresar a Estados Unidos".

El Gobierno de Donald Trump ha llevado a cabo una represión masiva de la inmigración ilegal y ha puesto fin al estatus de protección temporal para Nicaragua y otros países, lo que ofrecía a algunos migrantes autorizaciones de trabajo e impedía su deportación.

Estados Unidos impuso en abril restricciones de visado a más de 250 funcionarios del Gobierno nicaragüense del presidente Daniel Ortega, citando abusos contra los derechos humanos.

Con información de Reuters