Operación cerco a Taiwán: China dijo que completó con "éxito" su ejercicio militar

La visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos fue seguida por un fin de semana de mucha tensión por una importante movilización militar de las fuerzas chinas alrededor de la isla asiática, aliada de Washington.

Tras un fin de semana a pura tensión regional, el Ejército chino afirmó este lunes que completó "con éxito" los ejercicios militares alrededor de Taiwán, que tuvieron como objetivo expreso simular un cerco total a la isla que sigue reclamando su autonomía de Beijing con el apoyo militar y económico de Estados Unidos.

"Del 8 al 10 de abril, el Mando del Teatro Oriental del Ejército chino completó con éxito varias tareas de patrullaje de preparación para la guerra en torno a la isla de Taiwán y probó de manera completa la capacidad de combate conjunta integrada de múltiples sectores del ejército bajo condiciones de combate", dijo el llamado Mando Oriental del Ejército chino en sus redes sociales. De esta manera puso fin a tres días de ejercicios militares alrededor de Taiwán con el objetivo de presionar a sus autoridades, luego que la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, se reuniera la semana pasada con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, durante una escala en California de una gira por el continente americano.

Después de este nuevo desafío de un dirigente estadounidense de primera línea a China, el Gobierno de Beijing bautizó a estos ejercicios militares como "Espada Conjunta". Se trató de un gran despliegue militar alrededor de Taiwán como "una seria advertencia contra la connivencia entre las fuerzas separatistas que buscan la 'independencia de Taiwán' y las fuerzas exteriores", según advirtió un vocero del Ejército chino, Shi Yi.

China considera a Taiwán, que tiene 23 millones de habitantes y un gobierno autónomo democrático, como parte de su territorio, y se opone a que funcionarios extranjeros visiten la isla o se reúnan con funcionarios taiwaneses en cualquier lugar del mundo. La disputa se origina tras la llegada de los comunistas al poder, en 1949, con el fin de la guerra civil china. El bando nacionalista que es derrotado escapa y se instala en Taiwán, ubicada frente a las costas de China, para continuar lo que ellos era el legítimo gobierno de China.

Tras apoyar ese gobierno en Taiwán durante años, Estados Unidos finalmente reconoció la República Popular de China en Beijing en 1979 como el único Gobierno chino, aunque mantuvo la alianza militar y económica con Taiwán, en un difícil equilibrio no exento de contradicciones.

En agosto pasado, China ya había realizado maniobras militares sin precedentes en torno a Taiwán y había disparado misiles en respuesta a una visita a la isla de la demócrata Nancy Pelosi, predecesora del republicano McCarthy al frente de la Cámara de Representantes. Fue uno de los momentos más tensos en la confrontación entre las dos potencias de los últimos tiempos.

En un intento por no repetir ese episodio, el Gobierno estadounidense del presidente Joe Biden reiteró este fin de semana su llamado a "no cambiar el statu quo". Sin embargo, China no está contenta con el renovado apoyo público que dirigentes oficialistas y opositores han demostrado a las autoridades taiwanesas en los últimos años.

Con información de Télam