EEUU dice que BYD, Baidu y Alibaba están prestando apoyo al ejército chino

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea del Pentágono en Washington.

Estados Unidos publicó el lunes una lista ‌actualizada de empresas ‌chinas que, según considera, prestan apoyo al ejército de Pekín, entre las que se incluyen el grupo de comercio electrónico Alibaba, el ​motor de ⁠búsqueda Baidu y el ‌fabricante de automóviles BYD.

El ⁠Pentágono publicó ⁠brevemente una lista actualizada en febrero, pero luego la retiró. La ⁠lista publicada el lunes ​contiene muchas de ‌las empresas añadidas ‌entonces.

Otras compañías agregadas son la ⁠biotecnológica WuXi AppTec y la empresa de robótica basada en IA RoboSense ​Technology ‌Co Ltd.

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Aunque la lista del Pentágono no impone sanciones formales a las empresas chinas, en virtud ⁠de una nueva ley, el departamento no podrá contratar ni adquirir productos de las empresas incluidas en la lista en los próximos años.

La inclusión ‌en la lista también envía un mensaje a los proveedores del Pentágono y a otras agencias del Gobierno sobre la ‌opinión del ejército estadounidense respecto a estas empresas, algunas de ‌las ⁠cuales han demandado a Washington por su inclusión.

(Reporte ​de David Shepardson, Ismail Shakil y Katharine Jackson; editado en español por Carlos Serrano)