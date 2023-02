Ecuador: derrota, cambios en el Gabinete y allanamiento en el Palacio presidencial

El escenario es incierto para Lasso. El expresidente Rafael Correa le pidió la renuncia y las organizaciones indígenas rechazaron el llamado al diálogo.

Las urnas le dieron al presidente Guillermo Lasso un resultado que, evidentemente, no esperaba: tardó más de 24 horas en reconocer los resultados de los comicios regionales y del referéndum constituyente, que él mismo impulsó y que la ciudadanía rechazó. El impacto, se sintió más tarde, en la semana cuando tres de sus hombres más cercanos presentaron su renuncia casi al unísono. El mandatario aprovechó la movida para un cambio de Gabinete que, dijo, fue necesario para “refrescar líneas” y llamó a un diálogo al que la oposición hizo caso omiso. Mientras hay quienes piden su renuncia o avizoran unas elecciones anticipadas, para el analista político y profesor de Flacso-Ecuador, Franklin Ramírez, el escenario en el corto y mediano plazo es “incierto y volátil”, dijo a El Destape.

Los comicios llegan tras un año de fuertes movilizaciones sociales, populares e indígenas en reclamo por el alto costo de la vida y en el marco de una crisis carcelaria acompañada de una ola de violencia que llevó a que las organizaciones de derechos humanos denunciaran ocho masacres. Pese a ello, Lasso apostó a impulsar un referéndum en el que pretendía hacer cambios sustanciales a la Constitución nacional escrita bajo el mandato de Rafael Correa, en 2007.

Pero el trago fue amargo el lunes por la mañana cuando la tendencia de los comicios ya era irreversible, sobre todo en dos de las secciones más importantes del país en donde avanzó el correísmo: Quito y Guayas. Mientras que el “No” ganó en el referéndum –contrario a lo vaticinado por las encuestas- con entre el 50 y el 60 por ciento de los votos en las ocho preguntas. Incluso en la primera, que proponía la extradición de quienes estuvieran vinculados con crímenes trasnacionales, como el narcotráfico, lo que rompía una tradición constitucional de ocho décadas en el país.

"Lo que ocurrió el domingo (5 de febrero) fue un llamado del pueblo al Gobierno, pero también lo fue a toda la dirigencia política y el Estado", dijo Lasso en su primera intervención tras los comicios y sostuvo que “acepta” que la mayoría de no esté de acuerdo con los temas que propuso en la consulta popular.

Tres días después hubo una presentación de renuncias en avalancha. Se fueron: el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; su mano derecha, amigo y consejero presidencial, Aparicio Caicedo; y también el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozzo. Lasso, entonces, anunció a los reemplazantes y aprovechó para hacer otros cinco cambios más en su Gabinete en las gobernaciones. Su justificación es que eran “necesarios para refrescar líneas”.

“A mi modo de ver él no termina de reconocer los resultados electorales”, analizó Ramírez ante El Destape, que describió a Lasso como a un presidente al que se lo vio “nervioso y desencajado”, que no presentó medidas claras de redireccionamiento de su agenda. Sobre las nuevas figuras, en tanto, señaló que se trata sin más de dirigentes de la “derecha dura, del mismo círculo de las élites”, por lo que no pareciera presentar una “oxigenación”.

“Su gabinete ya estaba muy afectado por dos años de gestión, por la caída de la credibilidad presidencial, muchos de los que están renunciando están salpicados en los últimos casos de corrupción”, señaló. Caicedo, mano derecha del mandatario, por ejemplo –como ya contó este medio-, fue acusado de "interferir en procesos internos de otras funciones del Estado", especialmente en el Consejo de Participación Ciudadana, uno de los órganos -creados en la Constitución de 2007- cuya forma de elección directa por la ciudadanía pretendía cambiar en el fallido referéndum del domingo, para burocratizarlo y cerrarlo en una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“No veo que Lasso de reconfigurar las alianzas políticas que lo sostiene en el poder y los actores están jugando a presentar algún tipo de salida, pero con relativa paciencia”, remarcó. Este viernes, el exmandatario Correa, de hecho, le pidió la renuncia: “Señor Lasso, entienda, que ya cumplió su capricho de ver su cuadro en el Salón Amarrillo, pero debe entender, por el bien del país, que usted es parte del problema y no de la solución”, expresó.

En la Asamblea Nacional (unicameral), en tanto, algunos legisladores también propusieron la salida del mandatario. Para ello, existe un mecanismo como la “muerte cruzada”, un juicio político que destituye al presidente, que significaría elecciones generales anticipadas en los próximos seis meses. El año pasado, este proceso se llevó a cabo, pero no logró los votos necesarios. La revocatoria del mandato es otra de las opciones establecidas en la Constitución, que ya fue presentado en dos ocasiones en 2022 y sobre el que se espera el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral.

Para Ramírez, el escenario “incierto y volátil” depende también de las decisiones que tome la oposición, que aún no están claras. “Puede ser un escenario de renuncia, de muerte cruzada o autoritario. Creo que, como los aliados clásicos como las élites económicas, los medios, los militares, salvo la Policía, no les veo la disposición de una salida autoritaria. Pero tampoco es de extrañarse que lo intenten, es el recurso que les quedaría”, advirtió.

Es que el último movimiento dentro del Gobierno fue empezar a decir que hubo fraude en las elecciones en Guayas. “Ahí la única salida que uno ve es la autoritaria, entonces es un escenario volátil e incierto. No creo que se resuelva en pocas horas, pero es un Ejecutivo, totalmente pulverizado y solo”, evaluó.

“En cualquiera de los procedimientos jurídicos, democráticos siempre primará la dignidad. Por ello, en este momento para tener dignidad; hay que tener legitimidad. Miramos una Asamblea que desde adentro ha carcomido, ha dicho que se tiene que acabar. Si ya no quieren la Asamblea ¿por qué no renuncian?”, exclamó Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el actor social más poderoso, con mayor capacidad de movilización y de presión popular en el país. Él se negó al diálogo con el mandatario y aseguró que tanto la Asamblea Nacional como el Gobierno Nacional no gozan más allá de 10% de aprobación, según reportó el portal Wambra.

El último actor en sumarse fue la Fiscalía General a la que Ramírez definió como “el brazo de hierro que ha perseguido todos estos años al correísmo”. Eso, sostuvo, lo lleva a construir una imagen de Lasso como “un presidente arrojado al vacío por quienes” lo sostuvieron a él como a su antecesor Lenín Moreno –exaliado de Correa.

Allanamiento de la Fiscalía General al Palacio Carondelet

Según dijo Ramírez, es la primera vez en la historia que la Fiscalía General se acerca al Palacio Presidencial para hacer un allanamiento. Fue en las oficinas del subsecretario de la presidencia, Marcos Miranda, y durante la madrugada de este viernes 10 de febrero. La causa es conocida como “Caso Encuentro”, luego de que un medio de comunicación local llamado La Posta difundiera una conversación suya con otro subsecretario –detenido en la frontera esta semana-, Mauricio Guim, con quien hablaba de “negocios”.

En otras palabras: corrupción en empresas públicas. El Caso Encuentro, explicó el portal La República, investiga la supuesta existencia de una red de corrupción en la presidencia y que, aparentemente, estaría encabezada nada más y nada menos que por el cuñado del presidente Lasso, el empresario Danilo Carrera.

“Me parece que es una señal de la ruptura de los aliados más duros, de los poderes fácticos”, marcó Ramírez en comunicación con El Destape. Aunque admitió que es "difícil de decir" la clave está en que ese órgano "siempre ha jugado muy cercanamente a los Estados Unidos”. Lasso no ha podido cumplir con sus expectativas, toda vez que el pueblo ecuatoriano dijo "no" a la extradición.