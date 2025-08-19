La policía polaca incauta droga de contrabando por valor de 275 millones de dólares

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de banderas de Polonia y de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento polaco en Varsovia, Polonia

La policía polaca dijo el martes que había desmantelado varias redes interconectadas de tráfico de drogas que operaban en toda Europa y que había incautado estupefacientes por valor de 1.000 millones de eslotis (275 millones de dólares).

El núcleo de los grupos delictivos estaba formado por polacos residentes en España, según un comunicado la Oficina Central de Investigación de la Policía (CBSP, por sus siglas en polaco), algunos de cuyos miembros tenían vínculos con grupos de ultras polacos.

"Durante la investigación se incautaron 600 kilogramos de marihuana, 180 kilogramos de hachís, 40 kilogramos de sulfato de anfetamina, así como siete armas de fuego y varios cientos de cartuchos", dijo la CBSP.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El núcleo traficaba con drogas a varias partes de Europa, principalmente a Irlanda, Alemania, Austria y Escandinavia. La investigación se llevó a cabo en colaboración con policías de varios países de la Unión Europea, según el CBSP.

(1 dólar = 3,6361 eslotis)

Con información de Reuters