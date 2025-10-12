Zelenski afirma que tropas ucranianas avanzan en la región de Zaporiyia

El presidente Volodímir Zelenski afirmó el domingo que la contraofensiva ucraniana había logrado avances tanto en el sur de la región de Zaporiyia como en una zona de la región de Donetsk, el punto central del conflicto, donde Kiev ha informado de éxitos.

Kiev lleva varias semanas afirmando que sus fuerzas han avanzado en torno a la ciudad de Dobropillia, cerca del centro logístico de Pokrovsk, uno de los principales objetivos de las tropas rusas que avanzan lentamente hacia el oeste por la región de Donetsk.

En su discurso nocturno por vídeo, Zelenski dijo que las fuerzas de Kiev habían logrado avances de más de 3 kilómetros más al sur, en la región de Zaporiyia.

"En este momento, las unidades ucranianas continúan nuestras acciones de contraofensiva cerca de Dobropillia, pero también en otros sectores, particularmente en la región de Zaporiyia, cerca de Orijiv", dijo.

"Allí, nuestras fuerzas han avanzado -- hoy más de 3 km"

El 24º Batallón de Asalto Separado del ejército ucraniano publicó en la aplicación de mensajería Telegram que, junto con otra unidad, había puesto bajo control Mali Shcherbaky, un pueblo situado entre Orijiv y el río Dnipro.

Un informe del ministerio de Defensa ruso no hacía referencia a los avances ucranianos ni a si Mali Shcherbaky había cambiado de manos. Sin embargo, afirmaba que las tropas de Moscú habían alcanzado a tropas y equipos ucranianos en la región de Zaporiyia, incluido el pueblo de Novoandriivka, cerca tanto de Mali Shcherbaky como de Orijiv.

Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes sobre el campo de batalla de ninguno de los dos bandos.

En la última semana, Ucrania y Rusia han emitido informes contradictorios sobre la situación a lo largo de la línea del frente en esta guerra de más de tres años y medio de duración que, según las estimaciones del máximo comandante ucraniano, se extiende a lo largo de 1.250 km.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la semana pasada a los altos mandos que las fuerzas de Moscú habían capturado 5.000 km2 de territorio este año y han mantenido la ventaja estratégica en todos los sectores de la línea del frente.

Zelenski, un día después, dijo que las fuerzas ucranianas estaban infligiendo grandes pérdidas a las tropas rusas cerca de Dobropillia y que estaban "defendiéndonos en todas las demás direcciones".

Con información de Reuters