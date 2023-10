Las causas detrás del ataque de Hamas, la lógica de la represalia de Israel y una escalada que recién empieza

La fuerza palestina nunca había asestado un golpe tan duro; Israel hace 50 años que no sufría una falla de seguridad e inteligencia tan grosera, y el conflicto podría entrar en un capítulo aún más violento y impredecible.

Lo que se vivió el sábado en Israel no fue una de las tantas escaladas de violencia que atravesó el conflicto israelí-palestino a lo largo de casi un siglo. Apenas un día después del 50 aniversario del ataque sorpresa de Siria y Egipto que inició la guerra de Yom Kippur, el partido y grupo armado palestino Hamas lanzó un ataque desde el territorio ocupado y bloqueado de la Franja de Gaza con un nivel de sofisticación nunca antes visto en su historia. La coincidencia con el aniversario resonó en la cabeza de todos los israelíes no solo por el alcance de la agresión, sino también porque desde 1973 no se veía un fracaso tan masivo y evidente de los servicios de inteligencia y fuerzas militares.

Una radicalización del conflicto

En solo un día, fueron asesinadas 250 israelíes, la misma cantidad que entre 2008 y 2020, según el relevamiento que hace del conflicto la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés). Según Hamas, en poco tiempo lanzó más de 5.000 cohetes contra Israel, un número superior a los más de 4.300 que disparó durante los 11 días que duró la última ofensiva de Israel contra el pequeño y empobrecido territorio de Gaza en 2021. Además, esta vez consiguió romper la valla fronteriza, infiltrar a sus hombres en suelo israelí con parapentes y coordinar la irrupción con el despliegue de un drones, (aviones no tripulados) que le garantizaron cobertura desde el aire para poder aterrizar sin problemas.

Las imágenes de milicianos palestinos armados recorriendo pueblos y comunidades del sur de Israel buscando civiles para disparar o secuestrar, tomando uno de los cruces militares que controlan el límite de facto con la Franja de Gaza o circulando por las calles y rutas en vehículos robados del ejército israelí fueron inéditas. Lo mismo con los videos que mostraban el retorno triunfante de los combatientes de Hamas que lograron entrar a la Franja con civiles israelíes secuestrados. Según informó la fuerza palestina, tiene más de 100 "prisioneros".

El shock en Israel es absoluto. Pese a que el conflicto nunca desapareció ni dejó de sentirse por completo, desde hace más de una década y media, con el final de la Segunda Intifada (levantamiento popular palestino) y la victoria militar innegable de las fuerzas israelíes sobre los grupos armados palestinos más fuertes de ese momento, la violencia política se había limitado a ataques individuales o de pocas personas, enfrentamientos y represión de manifestaciones o las recurrentes ofensivas militares en los territorios palestinos ocupados -Jerusalén este, Cisjordania y la Franja de Gaza-, que solían afectar también a las comunidades israelíes ubicadas en las zonas fronterizas.

Esta nueva realidad la consiguió no solo con la represión masiva de la Segunda Intifada, sino con el estricto y constante control militar de las comunidades palestinas en Cisjordania y Jerusalén este, y el bloqueo también militar por aire, tierra y mar que mantiene desde 2007 -con la ayuda necesaria del otro país limítrofe, Egipto- de la Franja de Gaza.

En ese contexto, perfeccionado año tras año por una de las industrias militares y de inteligencia más desarrollada del mundo, la gran pregunta que perseguirá al Gobierno de Benjamin Netanyahu cuando la conmoción inicial empiece a aflojar es cómo no vieron venir una operación que, sin dudas, tomó mucho tiempo, dinero y ayuda para organizarse. COMPARTIR:

Las causas detrás de la violencia

El sábado, cuando aún continuaban los combates en el sur de Israel e incluso caían cohetes sobre Tel Aviv, las fuerzas armadas israelíes comenzaron a lanzar su represalia contra la Franja de Gaza, un pequeño territorio que representa menos del doble de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, viven más de dos millones de palestinos, de los cuales, según la ONU, más de 1,7 millones son refugiados; hace 16 años no pueden salir a ningún lado y ya han atravesado 92 días de bombardeos masivos en cuatro ofensivas en 2008, 2012, 2014 y 2021, que provocaron miles de muertos, un número mayor de heridos y una nueva generación marcada por la violencia y la tragedia.

Según el relevamiento de OCHA, mientras 250 israelíes murieron y más de 5.600 resultaron heridos entre 2008 y 2020, la cifra de palestinos fallecidos superó los 5.600 y la de heridos, los 115.000. El sábado, las primeras represalias israelíes contra Gaza provocaron 230 palestinos muertos y más de 1.600 heridos.

Poco después del inicio del ataque, las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamas, la fuerza islamista palestina que nació en 1987 como una crítica a la burocratización y denuncias de corrupción de la tradicional dirigencia nacionalista de Al Fatah, el partido de Yasser Arafat, emitieron un comunicado para explicar su ofensiva. Denunciaron la ocupación militar israelí, la avanzada de los colonos sobre los territorios palestinos y alrededor de la mezquita de Al Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén bajo la protección del Estado de Israel, y hasta criticaron a la comunidad internacional: "Previamente advertimos a la ocupación israelí sobre la continuidad de los crímenes y apelamos a los líderes del mundo a trabajar para poner fin a los crímenes israelíes contra nuestro pueblo y detenidos palestinos".

Muy probablemente la mayoría de los palestinos y hasta funcionarios de la ONU y varios Gobiernos en el mundo coincidan con estas preocupaciones. Sin embargo, es muy difícil encontrar a quién defienda la vía armada como forma de resolver el conflicto. No solo por una cuestión ética, sino también por pragmatismo. Arafat y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) lo intentaron y finalmente concluyeron que tenían más para ganar sentándose a negociar.

Hamas, con su sorpresivo y masivo ataque a Israel, parece haber hecho el cálculo de que tenía más para ganar alimentando y profundizando el conflicto armado, aún a sabiendas de la reacción violenta que provocaría del Gobierno de Netanyahu y que recién empezó.

Por eso, del lado palestino, la gran pregunta que surge es por qué esa fuerza palestina -que gobierna la Franja desde 2006 y aspira a reemplazar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) controlada aún por Al Fatah como el interlocutor reconocido y aceptado- apuesta a una guerra que sabe que no puede ganar y que, sin dudas, provocará muchas más muertes en su población. COMPARTIR:

Un análisis posible es que reacciona a un clima social de desesperanza y frustración entre los palestinos, que hace tiempo se decepcionaron del liderazgo de la ANP y su presidente, Mahmud Abbas, -a quien acusan de colaborar con Israel al intentar normalizar la ocupación y mantener el status quo- y de una comunidad internacional que no condena de manera efectiva las constantes violaciones a los derechos humanos de la ocupación militar israelí, les pide resistir pacíficamente y no les ofrece ningún canal de diálogo para frenar el avance de las colonias israelíes en los territorios palestinos y comenzar a discutir una paz.

En medio de esa crisis de representación palestina, Hamas presentó el sábado a sus milicianos como héroes que lograron infringir un daño enorme a Israel, como hacía décadas que no se veía. Los videos, editados y con subtítulos y música, que circulaban pocas horas después del ataque serán utilizados como material de propaganda política durante varios años por venir.

A nivel regional, además, otro análisis posible es que una escalada del conflicto armado pone bajo la lupa un eje unificador histórico del mundo árabe e islámico, que es la solidaridad con la causa palestina. Durante el Gobierno de Donald Trump, varios países de estas regiones reconocieron al Estado de Israel -como parte de la estrategia de aislar también a Irán- y, en los últimos tiempos, los acercamientos y guiños con Arabia Saudita, una de las dos potencias regionales más importantes del mundo árabe e islámico, se habían vuelto muy evidentes.

El sábado, el reino de saudita reaccionó públicamente con un comunicado que no pasó desapercibido: "Recordamos nuestras repetidas advertencias sobre los peligros de la explosiva situación que es resultado de la continua ocupación".

¿Cómo sigue?

El primer ministro de Israel, Netanyahu, ya declaró al país en estado de "guerra", prometió utilizar "todo su poder para destruir las capacidades de Hamas" y le pidió a los civiles de la Franja de Gaza que se vayan porque va reducir "a escombros" a los objetivos de esa fuerza política. Sin embargo, no anunció ningún cambio en el bloqueo que mantiene sobre ese pequeño y abarrotado territorio palestino, por lo que los más de dos millones de habitantes no podrán escapar aunque lo deseen, como sucedió en las últimas tres ofensivas militares desde 2008.

Israel comenzó a movilizar las fuerzas de reserva y Netanyahu convocó a los principales líderes de la oposición israelí a un Gobierno de unidad y emergencia, una propuesta que hace solo un par de días hubiese parecido irrisoria luego de meses de multitudinarias protestas opositoras contra el proyecto de reforma judicial del premier y su coalición ultranacionalista y de extrema derecha.

Pero en tiempos de guerra, las diferencias políticas internas tienden a quedar en segundo plano. COMPARTIR:

Desde el Gobierno de Netanyahu, no solo dejaron en claro que la respuesta militar será contundente, sino que llevará su tiempo. A diferencia de lo que sucedió en ofensivas israelíes pasadas contra la Franja de Gaza, no está claro cómo avanzarán las fuerzas israelíes con civiles secuestrados dentro del territorio. En principio, desde el Ministerio de Energía ya ordenaron cortar toda la electricidad del bloqueado territorio palestino, un castigo colectivo que además, seguramente, dificultará saber qué está sucediendo adentro en los próximos días.

Una posibilidad es que Hamas utilice a los civiles secuestrados como escudos humanos para intentar limitar los ataques israelíes. Otra es que los usen como moneda de cambio en un futuro intercambio de prisioneros, como ya lo hicieron en el pasado. Estas negociaciones, sin embargo, suelen llevar un tiempo y, tras la enorme falla de seguridad e inteligencia, Netanyahu debe sentir la presión de reaccionar de inmediato.

Por eso, tanto de un lado como del otro de la valla militar temen que esta vez la represalia no se limite a una campaña de bombardeos aéreos. El número dos de Hamas, Saleh al Arouri, adelantó en diálogo con Al Jazeera que se están preparando "para el peor escenario". "Todos los escenarios son posibles ahora y estamos listos para una invasión terrestre", aseguró, mientras medios israelíes informaban de un primer muerto palestino en Cisjordania por enfrentamientos y represión.

La historia enseña que una profundización del conflicto en la Franja de Gaza desatará protestas en los otros territorios palestinos ocupados e incluso en las comunidades palestinas dentro de Israel, que a su vez, serán reprimidas por las fuerzas de seguridad y militares israelíes, lo que alimentará aún más el ciclo de violencia.

En este escenario, como también enseña la historia, los actores políticos -de un lado y del otro del conflicto y también en el exterior- que apuestan a la vía armada se fortalecerán y, en el futuro, tendrán aún más incentivos para volver a lanzar ataques y radicalizar su violencia. Por eso, condenar el ataque y todas las agresiones que se sucedieron el sábado no es suficiente. Es necesario identificar las causas detrás de esta profundización del conflicto y tratar de empezar a discutirlas y resolverlas. Sino, la situación solo empeorará para todos.