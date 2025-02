Medio Oriente: Hamás entregó a Israel los cuerpos de cuatro rehenes muertos en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregó este jueves 20 de febrero a Israel los cuerpos de cuatro rehenes muertos en la Franja de Gaza tras ser secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el grupo y otras facciones palestinas. En este marco, fue el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) quien se encargó de la mediación. Se trata de los cadáveres de Shiri Bibas, sus hijos Ariel y Kfir, y Oded Lifshitz, entregados durante una ceremonia celebrada en Bani Suhaila, al este de Jan Yunis. Los cuerpos cruzaron la Franja de Gaza a 503 días de su secuestro.

"Según la información facilitada por Cruz Roja, los cuatro ataúdes con los rehenes fallecidos han sido entregados al organismo y están en camino hacia las fuerzas del Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza", informaron en un comunicado a través del Ejército Israelí.

Por su parte, Hamás ha afirmado en un texto que "la resistencia ha trabajado para respetar la santidad de los muertos y los sentimientos de las familias durante la ceremonia para la entrega de los cadáveres de los prisioneros, incluso después de que el Ejército de ocupación no respetara sus vidas cuando estaban vivos". Y denunciaron, según el diario palestino Filastin: "Preservamos la vida de los prisioneros de la ocupación --en referencia a los cuatro secuestrados cuyos cadáveres han sido entregados--, les dimos lo que pudimos y les tratamos con humanidad, pero su Ejército los mató junto a sus captores".

En este marco, el movimiento islamista palestino volvió a acusar a las Fuerzas de Defensa de Israel por "matar a sus prisioneros al bombardear sus centros de detención" y apuntaron que "el gobierno nazi de ocupación tiene toda la responsabilidad tras obstruir en repetidas ocasiones un acuerdo de intercambio". Hamás, a su vez, calificó de "criminal" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que "llora hoy sobre los cadáveres de los prisioneros que le han sido entregados en cadáveres, en un flagrante intento de evadir su responsabilidad en su muerte frente a su audiencia".

"Las Brigadas Ezzeldín al Qassam hicieron todo para proteger a los prisioneros. Los bárbaros y continuados bombardeos por parte de la ocupación evitaron que hayan podido rescatar con vida a todos los prisioneros. A las familias Bibas y Lifshitz: Hubiéramos preferido que sus hijos volvieran con vida, pero vuestro Ejército y los líderes de vuestro Gobierno eligieron matarlos en lugar de lograr su vuelta. Junto a ellos, mataron a 17.881 niños palestinos con sus criminales bombardeos contra la Franja de Gaza", sentenciaron.

Durante la madrugada, Israel recibió los cuerpos por parte de la Cruz Roja y sus restos serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir donde se llevará a cabo su identificación oficial y las autopsias correspondientes para conocer la causa de sus muertes. "Agonía, dolor, no hay palabras. Nuestros corazones, los corazones de una nación entera, están hecho trizas. En nombre del Estado de Israel, inclino la cabeza y pido perdón... Perdón por no protegerlos en ese día terrible, perdón por no traerlos sanos y salvos a casa", dijo el presidente israelí Isaac Herzog.

En este marco, se realizó una ceremonia encabezada por el Gran Rabino de las FDI donde se recitó el Salmo 83 mientras las tropas israelíes brindaron homenaje a las víctimas, en ataúdes y envueltos con banderas de Israel.

Críticas de la familia Bibas contra el gobierno de Israel

La oficina de Netanyahu confirmó el miércoles que había recibido la lista con los nombres de los rehenes cuyos cuerpos serían entregados este jueves y confirmó sus identidades. "En estos momentos difíciles, nuestros corazones están con las familias de luto", manifestó. Poco después, la familia criticó al primer ministro y aseguró que no había dado permiso para que sus nombres fueran publicados. Netanyahu se defendió y acusó del error al Ejército, pero se disculpó por el "error de buena fe".

Con información de EuropaPress.