Irán: "EEUU bombardeó también la carta de la ONU y el Tratado de No Proliferación"

El Gobierno de Irán acusó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber bombardeado ilegalmente su país y denunció que no sólo bombardeó sus instalaciones nucleares, "también bombardeó la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado de No Proliferación", en referencia al marco internacional al que pertenece Irán y le permite a la agencia nuclear de la ONU fiscalizar su programa nuclear y que, ahora, muchos expertos temen se derrumbe. Además, Teherán le respondió a los líderes europeos que le reclaman que vuelva a la mesa de negociación. "¿Cómo podemos regresar a algo que nunca abandonamos y menos aún ahora que ha estallado?", se preguntó el canciller Abbas Araqchi.

El ministro iraní participa de una cumbre de cancilleres de la Organización de la Cooperación Islámica en Estambul y fue el encargado de responder a los ataques con misiles y bombas de Estados Unidos durante la noche del sábado. "El presidente Trump fue elegido con la promesa de acabar con la participación de Estados Unidos en nuestra parte del mundo y traicionó a Irán abusando de nuestro compromiso con la diplomacia", sentenció.

"Es imposible calcular el impacto devastador de este ataque contra el Tratado de No Proliferación", advirtió, además, y pidió que la ONU dé una respuesta contundente para evitar una crisis sin precedentes en el mundo entero, alimentada "por un matón que ha decidido tomarse la justicia por su mano". No obstante, el Consejo de Seguridad de la ONU, el único órgano con poder de tomar decisiones vinculantes, se encuentra completamente paralizado por el poder de veto de Washington.

El canciller dijo no tener datos aún sobre el nivel de daños" que provocaron los ataques, que según Trump fueron "un éxito militar espectacular" y "destruyeron completamente" las instalaciones de Natanz, Isfahan y Fodow. Fuentes en off desde Teherán, sin embargo, sostuvieron que los daños fueron menores y no afectaron la capacidad de continuar con el programa nuclear. Más allá de esta discusión, Araqchi sostuvo que "un ataque a instalaciones nucleares es, en sí mismo, una violación del Derecho Internacional" y, por lo tanto, agregó, Irán "se reserva todas las opciones para defender sus intereses y a sus ciudadanos".

En cuanto a las reacciones que llegaron desde Europa y volvieron a pedir que Teherán se siente de nuevo a negociar el futuro de su programa nuclear, el canciller fue lapidario. Acusó a Estados Unidos y a Israel de "reventar la diplomacia" y sostuvo: "La semana pasada estábamos negociando con Estados Unidos cuando Israel decidió reventar esa diplomacia. La semana pasada estábamos dialogando con la Unión Europea y el E3 (Reino Unido, Alemania y Francia) cuando Estados Unidos decidió reventar esa diplomacia. ¿Qué conclusiones extraen ustedes de esto?", en referencia directa a las declaraciones recientes de la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Irán y Estados Unidos habían mantenido hasta ahora una serie de conversaciones indirectas mediadas por Omán para resolver la situación de su programa nuclear y que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló al menos dos veces con su par iraní, Masud Pezeshkian, para negociar un retorno a las conversaciones con los países europeos que participaron en el ya difunto acuerdo nuclear de 2015. "Ahora resulta que Reino Unido y la alta representante dicen que es Irán quien debe 'regresar' a la mesa de negociaciones, pero ¿cómo podemos regresar a algo que nunca abandonamos y menos aún ahora que ha estallado?", se preguntó el canciller iraní.

