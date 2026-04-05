Los hombres alemanes que tengan entre 17 y 45 años tendrán que obtener la autorización de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero de más de tres meses, de acuerdo con una reciente modificación de la Ley del Servicio Militar revelada por un reportaje del periódico Frankfurter Rundschau y que generó sorpresa en el país.

La modernización del servicio militar, que incluye la reintroducción de elementos obligatorios con la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios y con la que el Gobierno quiere alcanzar 260.000 soldados activos -desde los 184.000 actuales- y 200.000 reservistas en 2035, entró en vigor en enero, pero este requisito había pasado inadvertido. El Ministerio de Defensa alemán confirmó a la agencia AFP que los hombres a partir de los 17 años "deben obtener autorización previa" de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero superiores a tres meses.

La autorización se concederá siempre que "no se prevea ningún servicio militar específico durante el periodo en cuestión", declaró un portavoz del ministerio a la AFP.

Registro confiable y completo

La nueva ley de servicio militar, que busca atraer a más jóvenes alemanes para que se ofrezcan como voluntarios para el entrenamiento militar, entró en vigor en enero. En virtud de esa reforma, todos los hombres y mujeres mayores de 18 años recibirán ya este año un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y su aptitud para el servicio. La contestación es obligatoria para los hombres y voluntaria para las mujeres.

Si bien la regla de pedir permiso para salir del país ya existía, solo se aplicaba a casos extremos de "tensión" o de "defensa" definidos por el Parlamento o la OTAN. Se trataba, en realidad, de supuestos referidos a situaciones excepcionales de amenaza externa o de ataque armado, según la Frankfurter Rundschau, lo que en la práctica significa que no se aplicaba. Con la reforma, la regla de pedir permiso ya entró en vigor. Además, según el periódico que reveló la modificación, ahora esta norma se aplica "siempre", con independencia de si los hombres en edad de servir quieran salir de Alemania para un semestre académico, un trabajo o un viaje de placer.

El Ministerio de Defensa confirmó a IPPEN.MEDIA que la obligación de autorización se aplica también fuera de los casos de tensión y defensa. Según el ministerio, la finalidad de la regulación es tener un registro confiable y completo del servicio militar para situaciones de emergencia. En principio, no está previsto que se deniegue ninguna solicitud, aun cuando es obligatorio cumplir con el trámite. Según el semanario Der Spiegel, la ley tampoco prevé sanciones en caso de incumplimiento.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.