Murió el candidato a presidente de Colombia Miguel Uribe Turbay, tras el atentado en Bogotá

Murió el candidato a presidente de Colombia Miguel Uribe Turbay

El senador y candidato a presidente de Colombia Miguel Uribe Turbay falleció este lunes a los 39 años, tras su estado de gravedad por el atentado sufrido el sábado 7 de junio pasado mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad de Bogotá.

Según informó diario El País, Uribe Turbay, quien era hijo de la periodista asesinada Diana Turbay y nieto del ex presidente Julio César Turbay Ayala, murió en la Fundación Santa Fe, clínica a la que había sido trasladado el mencionado día tras el atentado. El estado de salud del candidato presidencial se había agravado en la madrugada del sábado cuando presentó “un sangrado intracerebral agudo” luego de una operación programada que obligó a que se le realizara una cirugía de urgencia.

En horas de la tarde desde el centro de salud informaron que el estado de salud de Uribe Turbay era “extremadamente crítico” debido a que tenía “un edema cerebral persistente y un sangrado intracerebral de difícil control”.

Luego de conocerse la triste noticia, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido político al que pertenecía Uribe, Centro Democrático, lamentó la muerte del senador y señaló: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.

Balearon al precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay: su pronóstico es reservado y hay un detenido

Uribe Turbay, de 39 años, recibió varios impactos de bala mientras participaba en una actividad política en un parque del barrio Modelia de la capital colombiana y las autoridades detuvieron al presunto autor del ataque poco después del hecho. "Espero que Miguel Uribe Turbay sobreviva, eso es lo que más quiero antes que nada, y eso es lo que debe sentir la sociedad, que antes que nada, juntar nuestros corazones y energías que lo van a ayudar para que esté bien", manifestaba el presidente colombiano Gustavo Petro.

Las autoridades colombianas detuvieron en Bogotá al presunto responsable del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, dirigente del partido de derecha Centro Democrático y actual aspirante presidencial. El legislador fue baleado en la cabeza y permaneció en estado crítico tras ser operado hasta su fallecimiento.

La Fiscalía y las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar los motivos del atentado y si hay otros implicados. Según informaron, el detenido es un menor de edad, de 15 años, que portaba una pistola Glock 9 milímetros. "El senador Miguel Uribe está siendo atendido de urgencia tras ser víctima de un atentado en horas de la tarde en Fontibón. La persona que disparó fue capturada", confirmaba en ese momento el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de la red social X. En videos difundidos en redes sociales, se observa el momento en que colaboradores del senador lo evacúan del lugar en medio del llanto y la desesperación.