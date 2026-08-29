Cerimedo trató de "mitómano" al vice de Bolivia, denunció “persecución” y acusó a Beller de querer “arruinarle la vida”

Desde el penal boliviano de Palmasola, el operador político Fernando Cerimedo denunció una “persecución” en su contra y apuntó contra su expareja Nadia Beller. “Me quiere arruinar la vida", aseguró Cerimedo en relación a la actitud de la abogada. El exasesor del mandatario boliviano, Rodrigo Paz, está acusado de tentativa de femicidio, luego del ataque que sufrió Beller en Santa Cruz de la Sierra.

Durante una audiencia cautelar que se llevó a cabo este sábado de manera virtual por supuesto enriquecimiento ilícito, el asesor se defendió de las acusaciones de Beller. "Tuve una aventura que me generó otro tipo de problemas. Esta persona, en un TikTok, me acusó de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía actuó. Una persona muy vulnerable que, después de ser víctima de un hecho de violencia, lo toma como válido. El único elemento es el TikTok. La propia Nadia Beller me quiere arruinar la vida”, relató Cerimedo.

El exintegrante del equipo de campaña del presidente Javier Milei se encuentra bajo prisión preventiva y enfrenta al menos tres procesos en su contra: tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y violencia doméstica. Paralelamente, está en curso una cuarta investigación sobre presunto tráfico de drogas.

"Ha hecho una acusación totalmente injusta de un caso de violencia que no tuve nada que ver. Me tomé el primer avión, vine a asistir a la víctima. Es mentira", enfatizó Cerimedo en referencia a los cargos que se le imputan. Sobre la causa, el consultor consideró que “no tiene ni pies ni cabeza que esté fundada solo por los dichos de Beller, que juró que me iba a arruinar la vida”.

Cerimedo denunció persecución y defendió a Rodrigo Paz

“Si bien ya cumplió su objetivo, Nadia. Yo les debo a mis hijos que esto se aclare y que dejen de perseguirme", declaró el cofundador de La Derecha Diario. "Hay una persecución clara; había mucha bronca porque había querido sacar negocios y beneficios como (Edmand) Lara. Paz decidió que sea un gobierno transparente, sin corrupción", contrastó al referirse al actual mandatario boliviano y su vicepresidente.

"No soy un asesino como dijo el mitómano del vicepresidente. No soy un corrupto, he invertido en Bolivia. No soy un narcotraficante. No soy un violento. No me quise escapar del país. Siempre me sometí a la Justicia. Les di la clave de mi teléfono a la Policía", enumeró Cerimedo desde la cárcel en Bolivia.