En tiempo récord, Brasil reabrió la venta de carne a China

La noticia descarta que el gigante asiático se vuelque a otros mercados, como el argentino, para abastecer al demanda. El presidente Lula da Silva visitará China el próximo domingo.

China aceptó reanudar inmediatamente las importaciones de carne de vacuno brasileña de menos de 30 meses, según un comunicado de la Administración General de Aduanas china. De esta forma, las especulaciones en torno a una supuesta mayor tracción asiática hacia otros mercados, como el argentino, quedó descartada.

Las ventas de carne de vacuno brasileña a China fueron suspendidas voluntariamente por las autoridades brasileñas el 23 de febrero, tras el descubrimiento de un caso atípico de la enfermedad de las vacas locas. La reanudación del comercio se produce un día después de la llegada a Pekín del Ministro de Agricultura brasileño, Carlos Favaro, en vísperas de la visita de Lula da Silva el domingo.

Brasil también pretende renegociar los protocolos sanitarios, en virtud de los cuales un solo caso de vaca loca provoca la prohibición de exportar a todo el país. Los productores de carne de vacuno de Brasil pierden hasta 25 millones de dólares al día con el embargo en vigor. El año pasado, el 62% de las exportaciones brasileñas de carne de vacuno se destinaron a China.

Brasil tuvo ventas de carne al mundo el año pasado por 2,97 millones de toneladas. En tanto, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyectó 3 millones de toneladas para todo 2023. China compra entre el 40% y 50% de la carne que se produce en Brasil.

Lula en China

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará su cuarta visita oficial al extranjero a fin de año y el destino será nada menos que China. Aún no se conocen todos los detalles de su agenda entre el 26 y el 31 de marzo, pero el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que habrá una reunión bilateral con su par chino, Xi Jinping, el próximo martes.

China es desde 2009 el principal socio comercial de Brasil y ambos países comparten el grupo Brics junto con otras tres potencias regionales: Rusia, India y Sudáfrica. Argentina también pidió ingresar. Uno de los temas que sin dudas será parte de la agenda de Lula será su propuesta de que la ex mandataria Dilma Rousseff sea la nueva directora del Nuevo Banco de Desarrollo (New Development Bank), el banco de fomento de los Brics, con sede en Shanghai, en reemplazo del también brasileño Marcos Prado Troyjo, nominado por el ahora ex mandatario Jair Bolsonaro.

Desde que Lula asumió la Presidencia el 1 de enero, hizo tres viajes al exterior: primero a Argentina, luego al vecino Uruguay y, finalmente, a Estados Unidos.

