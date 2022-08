Debate pre-electoral en Brasil: a qué hora es y dónde verlo en vivo

Esta noche se emitirá el debate de los candidatos en el marco de la próximas elecciones presidenciales que se realizarán en octubre.

Este domingo a las 21 horas, se realizará el primer debate televisivo presidencial de Brasil, el cual contará con la presencia de Lula Da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro, los candidatos más fuertes para las elecciones de octubre. Además, también se contará con la presencia de otros cuatro aspirantes.

El debate se llevará a cabo en la ciudad de Sao Paulo a las 21 horas, mismo horario que en Argentina. Según trascendió, este quizá sea el único que cuente con la presencia de Bolsonaro y Da Silva, que contrasta las ideas y políticas del PT con las promovidas por su contrincante, el actual presidente brasilero.

El debate se puede ver en vivo a través del canal de YouTube oficial de Band Jornalismo o en la página web de www.band.oul.com.br. Además, también contará con la presencia de Ciro Gomes del PDT (exfuncionario de Lula, centroizquierda, tercero en encuestas), Simone Tebet de MDB (partido de Michel Temer, centroderecha, cuarta en encuestas), Felipe d’Avila de NOVO (liberal de derecha) y Soraya Thronicke de UNIÓN (exbolsonarista).

"Lula lá": Lula da Silva lanzó su primer spot para las elecciones de Brasil

Bajo la consigna "¿qué Brasil querés" y el lema "Lula la", el expresidente brasileño Lula da Silva lanzó este fin de semana su primer spot de campaña de cara a las elecciones que lo tienen nuevamente como candidato, a celebrarse el próximo 2 de octubre.

Se trata de un largo video de casi 4 minutos que mezcla jingles de campaña con un discurso del propio Lula y palabras de apoyo de ciudadanos y ciudadanas brasileñas que el líder del PT publicó en sus redes sociales el último sábado. "¡Al aire nuestro 1° spot electoral! ¿Desde qué parte de Brasil lo viste? #BrasilDaEsperança (Brasil de la esperanza)" tuiteó el exmandatario.

"Existe aquel que abandona y aquel que acoge, el que cruza los brazos y el que extiende la mano, el que devora y el que ampara", dice la voz en off al inicio del spot, para comenzar una serie de comparaciones de los "dos lados" de Brasil, que contrasta las ideas y políticas del PT con las promovidas por su contrincante, el actual presidente Jair Bolsonaro.

Luego, la pieza de campaña muestra una mano realizando un gesto de pistola y otra realizando una "L", jugando con la inicial de "Lula" y de "love": "¿Qué Brasil querés? ¿El del odio o el del amor?", agrega la locutora, para introducir entonces el jingle principal del spot bajo el lema "Lula lá", traducible como "Lula ahí", en referencia a la idea de que el expresidente "se encuentra" en todos los brasileños.

"La alegría no es completa porque en este momento millones de hermanos y hermanas brasileños no tienen qué comer, sufren con los precios que no paran de subir y con un salario que apenas alcanza para una canasta básica", dice entonces el propio Lula mirando a cámara.

La pieza se complementa con otro discurso del candidato a vicepresidente, Gerardo Alckmin (del Partido Socialista Brasileño o PSB), imágenes de la campaña y diversas palabras de apoyo de ciudadanos comunes, algunos de los cuales terminan portando la banda presidencial. "Todo el mundo es Lula", cierra uno de ellos.