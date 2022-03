Brasil: el ministro de Educación de Bolsonaro renuncia en medio de un escándalo por la entrega de fondos a pastores

Milton Ribeiro fue desplazado de su cargo luego que se diera a conocer una supuesta entrega de fondos ministeriales a pastores por pedido de Jair Bolsonaro.

El ministro de Educación de Brasil, Milton Ribeiro, fue desplazado de su cargo tras verse involucrado en un escándalo sobre la entrega de fondos ministeriales a pastores evangélicos cercanos del presidente, Jair Bolsonaro, a pedido del mandatario. La renuncia se produce en medio de una investigación abierta contra Ribeiro por parte de la Policía Federal.

Ribeiro, quien también es pastor de una iglesia presbiteriana, estaba en el centro de los cuestionamientos desde la semana pasada, cuando se dio a conocer el contenido de las reuniones con los pastores Gilmar Silva dos Santos y Arilton Moura y, hasta este lunes, mantenía el apoyo de Bolsonaro quien declaró que ponía la "cara en el fuego" por el ahora exfuncionario.

Si bien Ribeiro desmintió que Bolsonaro le hizo esos pedidos, tanto la Fiscalía como la Corte Suprema consideraron que las sospechas son "graves" e iniciaron una investigación. Lo que complicó aún más su situación es que, este lunes, distintos de pastores evangélicos influyentes que sostienen al líder de la derecha brasileña se sumaron a los reclamos de la oposición y exigieron, también, la renuncia de Ribeiro.

¿De qué se acusa al ministro de Educación de Bolsonaro?

El diario Folha de S. Paulo divulgó recientemente audios de reuniones en las que el saliente ministro, reunido con los religiosos que integran la base política del presidente, les afirma: "Mi prioridad es atender primero a los municipios que más necesitan y, segundo, atender a todos los que son amigos del pastor Gilmar. Es todo con Gilmar porque fue un pedido especial que el presidente de la República me hizo".

Gilmar Silva dos Santos y Arilton Moura, referentes de la base política de Bolsonaro, son los pastores en cuestión que no tienen cargos en el gobierno brasileño aunque sí perciben sus favores, según la investigación de Folha de S. Paulo. Silva dos Santos, quien puede distinguirse en el audio que puso en evidencia el nuevo caso de corrupción que salpica al mandatario, es el presidente de la Convención Nacional de Iglesias y Ministros de las Asambleas de Dios en Brasil y dirige el Instituto Teológico Cristo para Todos. Moura, por su parte, es asesor de asuntos políticos de la Convención Nacional de Iglesias y preside su consejo político.

La carta de Milton Ribeiro al presentar su renuncia

Milton Ribeiro presentó su renuncia en una carta que compartió en sus redes sociales en la que se defiende de las acusaciones de los medios y de la propia Justicia brasileña. "Desde el día 21 de marzo -que fue cuando el diario O Estado de S. Paulo lanzó la primera información sobre la existencia del 'gabinete paralelo' de pastores que controlarían los fondos del ministerio de Educación- mi vida sufre una gran transformación a partir de las noticias vehiculizadas por los medios que levantaron sospechas acerca de la conducta de personas cercanas con el ministro de Educación", arrancó el exfuncionario.

"Tengo la plena convicción de que jamás realicé un sólo acto de gestión en mi cartera que no fuera manejado por la corrección, por la integridad y por el compromiso con el erario. Las sospechas de que una persona cercana a mí podría estar cometiendo actos irregulares deben ser investigadas con profundidad", aseguró.

"Tengo tres pilares que me guían: mi honra, mi familia y mi país. Además de eso, tengo todo el respeto y la gratitud por el presidente Bolsonaro que me dio la oportunidad de ser ministro de Educación de Brasil", remarcó y, a continuación, explicó que solicitó la "exoneración del cargo con la finalidad de que no haya ninguna incerteza sobre mi conducta y la del Gobierno Ferderal, que viene transformando este país por medio del compromiso firme de la lucha contra la corrupción".

Hacia el final de la exposición en la que no se distanció del presidente de Brasil, expresó: "Tomo esta iniciativa con el corazón partido, de un inocente que quiere mostrar a todo costo la verdad de las cosas". "No me despediré, diré hasta pronto, porque después de demostrar mi inocencia estaré de vuelta para ayudar a mi país y al presidente Bolsonaro".