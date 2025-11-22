Policía brasileña detiene de forma preventiva al expresidente Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro aparece en la puerta de su casa, durante su arresto domiciliario, en Brasilia, Brasil.

2 nov (Reuters) -El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue puesto bajo custodia de la policía federal el sábado, dijo su abogado a Reuters, poniendo fin a meses de arresto domiciliario mientras apela una condena del Supremo Tribunal Federal por ataques a la democracia de Brasil.

El abogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, no dio una razón de la detención. Una persona con conocimiento de la situación dijo que se trató de una medida preventiva relacionada con los términos de su arresto domiciliario.

Un representante de la policía federal confirmó que Bolsonaro estaba siendo sometido a exámenes de admisión en Brasilia el sábado por la mañana.

El exmandatario derechista fue condenado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro fue identificado como el líder y principal beneficiario de un plan para impedir que Lula asumiera el poder en 2023. Sin embargo, los tribunales aún no han emitido una orden de arresto definitiva en ese caso, ya que Bolsonaro no ha agotado el proceso de apelación.

Desde hace más de 100 días, Bolsonaro se encuentra bajo estricto arresto domiciliario por violar medidas cautelares en una causa separada por supuestamente cortejar la injerencia de Estados Unidos para frenar la causa penal en su contra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que mantenía una relación de amistad con Bolsonaro cuando ambos gobernaban, calificó el caso de "caza de brujas". Impuso sanciones a Alexandre de Moraes, el juez que lo supervisa, y un arancel del 50% a las importaciones de varios productos brasileños, que comenzó a revertir este mes.

Mientras estaba bajo arresto domiciliario, Bolsonaro tenía prohibido usar las redes sociales, pero recibía visitas de aliados políticos. Se espera que su defensa pida permiso para que cumpla su condena bajo arresto domiciliario, alegando varios problemas de salud.

(Escrito por Isabel Teles; editado en español por Carlos Serrano)