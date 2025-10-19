Inédito balotaje presidencial en Bolivia: empieza el conteo de votos

Se cerraron las primeras mesas de votación para el balotaje presidencial en Bolivia en el que se disputan la Presidencia los candidatos de derecha conservadora y moderada: Jorge "Tuto Quiroga, el primero, y Rodrigo Paz Pereira, el segundo. Más temprano, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Óscar Hassenteufel había afirmado que la jornada había transcurrido con "absoluta normalidad".

En varias de las nueve regiones del país, los jurados electorales ya iniciaron el escrutinio en las más de 34.000 mesas instaladas, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según la norma electoral, las mesas deben funcionar durante ocho horas de corrido desde su apertura, por lo que el horario de cierre puede retrasarse en aquellas mesas que demoraron en abrir y también deben permanecer abiertas hasta que vote "el último ciudadano" en la fila, recordó el presidente del TSE.

Este es el primer balotaje que celebra Bolivia desde que rige la nueva constitución aprobada en 2009. La primera vuelta fue el 16 de agosto y la ganó Paz Pereira, el candidato sorpresa, pero no alcanzó los votos para evitar la segunda vuelta.

Noticia en desarrollo