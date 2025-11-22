Lukashenko indulta a 31 ucranianos encarcelados en Bielorrusia: agencia estatal

Imagen de archivo del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, durante el Foro Económico Euroasiático en Minsk, Bielorrusia.

ters) -El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, indultó a 31 ucranianos condenados por delitos penales en el territorio de Bielorrusia, informó el sábado la agencia estatal de noticias Belta.

La medida se tomó de conformidad con los acuerdos alcanzados entre Lukashenko y el mandatario estadounidense, Donald Trump, a petición de Ucrania, citó la agencia a la portavoz presidencial, Natalia Eismont.

El comité de coordinación de intercambio de prisioneros de Kiev dijo en la aplicación de mensajería Telegram más tarde que Ucrania recibió a 31 civiles procedentes de Bielorrusia.

"Mujeres y hombres detenidos en Bielorrusia y condenados a penas de prisión de entre dos y once años regresan a Ucrania", declaró el comité.

"Expresamos nuestra gratitud a los Estados Unidos de América y al presidente Donald Trump por su fructífera labor en el retorno de civiles y militares ucranianos desde Bielorrusia y Rusia", añadió.

Los ucranianos liberados recibirán toda la atención médica y rehabilitación necesarias, señaló el comité.

El jueves, Lukashenko liberó a dos sacerdotes católicos condenados por "delitos graves contra el Estado" tras contactos diplomáticos con el Vaticano, informó Belta.

Lukashenko, estrecho aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, ha liberado a varios centenares de presos desde mediados de 2024 en su intento de recomponer las relaciones con Occidente tras años de sanciones por su historial en materia de derechos humanos y su respaldo a la guerra de Rusia en Ucrania.

Con información de Reuters