Autoridades belgas frustran un complot para atentar contra el primer ministro

El Primer Ministro belga, Bart de Wever, visita Ucrania

oct (Reuters) -Un grupo que planeaba atentar contra políticos belgas, entre ellos el primer ministro Bart de Wever, fue desbaratado, informaron el jueves la fiscalía y el vice primer ministro Maxime Prevot.

"La noticia del plan de un ataque contra el primer ministro Bart de Wever es extremadamente chocante", escribió Prevot en X. "Pone de relieve que nos enfrentamos a una amenaza terrorista muy real y que debemos permanecer vigilantes".

En la última década, Bélgica ha tenido que hacer frente a ataques perpetrados por personas asociadas al Estado Islámico, así como al aumento de la inseguridad provocada por bandas de narcotraficantes.

La ministra de Justicia, Annelies Verlinden, escribió en X que la operación policial contra la célula había evitado posiblemente que se perpetrara un ataque el jueves.

La fiscalía federal indicó que dos sospechosos habían sido detenidos y estaban siendo interrogados por la policía de Amberes. "Esta intervención judicial forma parte de una investigación sobre, entre otros, intento de asesinato terrorista y participación en las actividades de un grupo terrorista", señaló en un comunicado.

"Existen indicios de que la intención era llevar a cabo un ataque terrorista de inspiración yihadista contra políticos", añadió.

Dijo que los registros de las casas de los sospechosos en Amberes habían encontrado un dispositivo que parecía similar a un artefacto explosivo improvisado, una bolsa de bolas de acero e indicios de que el grupo pretendía utilizar un avión no tripulado como parte de su ataque.

En marzo de 2016, 32 personas murieron en ataques suicidas con explosivos en el aeropuerto de Bruselas y en el metro de la ciudad en ataques reivindicados por Estado Islámico, mientras que en octubre de 2023 un militante islamista autoproclamado mató a tiros a dos ciudadanos suecos que habían estado en Bruselas para asistir a un partido de fútbol.

Con información de Reuters