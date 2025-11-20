Blue Origin revela plan para una variante más grande del cohete New Glenn para enfrentarse a SpaceX

FOTO DE ARCHIVO. Un cohete New Glenn de Blue Origin se prepara para su lanzamiento con la misión EscaPADE de la NASA, que llevará dos satélites a la órbita de Marte. El lanzamiento tuvo lugar desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral,

20 nov (Reuters) -La compañía espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, anunció el jueves que construirá una variante más grande y potente de su cohete New Glenn, trazando los primeros planes para una familia de lanzadores de satélites orbitales similar a la flota de cohetes Falcon de la empresa SpaceX de Elon Musk.

El nuevo cohete se llamará New Glenn 9x4, en referencia a los nueve motores que alimentarán su primera etapa y a los cuatro de la segunda. Esto supone un aumento de dos motores por etapa con respecto al diseño actual del New Glenn.

"El siguiente capítulo en la hoja de ruta del New Glenn es un nuevo cohete de clase superpesada", afirmó Blue Origin en un comunicado en el que se describen otras mejoras del cohete.

Las dos variantes del New Glenn, dijo la compañía, "servirán al mercado simultáneamente, dando a los clientes más opciones de lanzamiento para sus misiones, incluyendo mega-constelaciones, exploración lunar y del espacio profundo, e imperativos de seguridad nacional como el Golden Dome".

Con información de Reuters