EEUU estudia plan de ayuda para Gaza que sustituiría a controvertida operación GHF

Estados Unidos está estudiando una propuesta para la entrega de ayuda humanitaria en Gaza que sustituiría a la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, según una copia del plan vista por Reuters.

Se trata de uno de los varios conceptos que se están explorando, dijeron un funcionario estadounidense y un funcionario humanitario familiarizado con el plan, ya que Washington trata de facilitar un aumento de las entregas de ayuda al enclave palestino tras dos años de guerra.

Israel y Hamás mantienen un frágil alto el fuego desde hace dos semanas. En virtud de ese acuerdo, está entrando más ayuda en Gaza, donde un observatorio mundial del hambre advirtió en agosto de que la hambruna se había apoderado de la población.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La "columna vertebral operativa" de la propuesta vista por Reuters sería el llamado "Cinturón Humanitario de Gaza", entre 12 y 16 centros humanitarios situados a lo largo de la línea a la que se han retirado las fuerzas israelíes dentro de Gaza. Estos centros atenderían a la población de ambos lados de la línea.

Los centros también incluirían "instalaciones de reconciliación voluntaria" para que los militantes entreguen sus armas y reciban amnistía, y bases de operaciones avanzadas para futuras fuerzas con la fuerza internacional de estabilización prevista para ayudar a desmilitarizar Gaza.

Según la propuesta, la GHF sería "absorbida/sustituida" por la Cruz Roja de EAU/Marruecos y Samaritan's Purse, una organización de ayuda cristiana evangélica.

La propuesta reflejaba un enfoque conceptual que estaba explorando Estados Unidos, dijo un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato. Pero el funcionario dijo que no era el único concepto para una operación de ayuda y se negó a especular sobre la probabilidad de que se ponga en práctica.

Cuando se le pidió que comentara la propuesta, el Mando Central del ejército estadounidense remitió a Reuters a su declaración del martes sobre la apertura del Centro de Coordinación Civil-Militar, encargado de facilitar el flujo de ayuda humanitaria y de seguridad a Gaza.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Un funcionario humanitario familiarizado con la propuesta, que habló bajo condición de anonimato, dijo que entendían que "compartir ese documento era prematuro", y que actualmente no refleja "decisiones o políticas reales".

En su lugar, la propuesta era "más como un libro blanco" - un documento informativo que propone una opción sobre un tema en particular, dijo el funcionario.

Si se aprobara un plan formal que reflejara las ideas de la propuesta, representaría "una versión recalentada de lo que la GHF intentó hacer", afirmó el funcionario humanitario.

Con información de Reuters