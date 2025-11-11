Tragedia en el Cáucaso: un avión turco se estrelló con 20 personas a bordo

El momento en el que el avión turco caía desde el cielo, con la estela de humo negro detrás.

Un avión de transporte militar de las Fuerzas Armadas de Turquía se estrelló este martes en el este de Georgia, cerca de la frontera con Azerbaiyán, mientras volvía a territorio turco después de cumplir una misión en la región. En la aeronave, un modelo C-130 Hércules viajaban 20 personas, entre miembros de la tripulación y personal militar, de acuerdo a lo que confirmó el Ministerio de Defensa de Turquía. El siniestro ocurrió cuando el avión había partido desde la ciudad azerbaiyana de Ganja y perdió contacto poco después de ingresar al espacio aéreo georgiano.

Medios turcos y redes sociales difundieron las imágenes que mostraron el momento en que el avión perdía estabilidad y descendía con una densa estela de humo detrás, justo antes de impactar contra el suelo. El avión creó una columna negra visible desde varios kilómetros. Equipos de emergencia de Georgia y Turquía se desplazaron rápidamente hasta la zona del accidente, en las inmediaciones del municipio de Sighnaghi, donde comenzaron las tareas de búsqueda y rescate. Las autoridades locales confirmaron que el aparato no emitió señales de emergencia antes del impacto y que los primeros socorristas llegaron al lugar alrededor de las 17:00 hora local.

De acuerdo a lo que informó la autoridad aeronáutica georgiana, la nave desapareció de los radares poco después de entrar en su espacio aéreo, lo que llevó a activar de inmediato los protocolos de emergencia. El gobierno de Georgia abrió una investigación para determinar las causas del accidente, mientras que un equipo de expertos turcos está viajando al lugar para colaborar en las pericias técnicas. Desde Lockheed Martin, la empresa estadounidense fabricante del Hércules, expresaron su pesar por el siniestro y se comprometieron a brindar asistencia a Turquía. "Estamos comprometidos a colaborar con nuestro cliente en todo aquello necesario para la investigación", confirmó un portavoz de la compañía.

Los presidentes de Turquía y Azerbaiyán se expresaron sobre el accidente aéreo

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó su pesar por la tragedia y envió condolencias a las familias de los militares. "Dios quiera que superemos este accidente con el menor daño posible. Que Dios tenga en su gloria a nuestros mártires", manifestó durante un acto oficial en Ankara. También el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, envió un mensaje de solidaridad a Ankara, lamentando profundamente la pérdida de vidas y ofreciendo cooperación en las labores de rescate.

Cómo quedó el avión tras el accidente.

"Estamos profundamente consternados por las noticias de la pérdida de soldados en el accidente ocurrido en territorio georgiano", manifestó Aliyev en un mensaje oficial dirigido a Ankara. La canciller georgiana, Maka Botchorishvili, dialogó con su homólogo turco para asegurar la colaboración bilateral en las tareas de salvamento.

Aún no se saben las causas del accidente ni las hipótesis posibles. Las opciones posibles permanecen bajo investigación, mientras se siguen las tareas de rescate y recuperación de restos en la zona fronteriza.