Tragedia en un festival aéreo de Córdoba: dos hombres murieron al estrellar su avioneta

Un grave siniestro conmocionó a la localidad de Bell Ville, en el sur de la provincia Córdoba. Este sábado, dos personas murieron luego de que una avioneta biplaza experimental de acrobacia se precipitara al suelo durante el Festival Aéreo que se realiza habitualmente en la ciudad.

Según detallaron medios locales, el accidente se registró en horas de la tarde en una de las cabeceras de la pista, cuando el avión entró en pérdida, cayó violentamente y se prendió fuego de forma inmediata. Los servicios de emergencia se presentaron rápidamente en el lugar, pero solo pudieron constatar que los dos tripulantes de la aeronave ya estaban sin vida.

“La entrada al cielo está en tus manos”, se leía en la promoción del evento que realizó el Aero Club de Bell Ville en sus redes sociales, donde aclaraba que los asistentes abonaban un bono contribución de $5.000 y que durante el fin de semana regalarían una moto 0 kilómetro. Según el cronograma que había informado la institución cordobesa, estaban programados demostraciones acrobáticas, de aeromodelismo y de paracaidismo, para finalizar la jornada alrededor de las 19, luego de un recital en vivo.

Sin embargo, una jornada que debía ser de fiesta terminó en tragedia, ya que poco antes se produjo el grave episodio a la vista de un buen número de espectadores, que registraron los momentos posteriores a la caída con sus teléfonos celulares y luego fueron publicados en redes sociales.

Nicolás Gambini, fiscal de instrucción de Bell Ville, quedó a cargo de la custodia del sitio donde se registró el accidente, de acuerdo con la información que publicó Cadena 3, hasta la llegada de la fiscal federal Virginia Miguel Carmona, junto a personal de la Junta de Seguridad del Transporte, debido a que el Aero Club se encuentra bajo esa jurisdicción. La Fiscalía de Bell Ville quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la maniobra que realizaban los pilotos al momento del impacto.

Trágico accidente aéreo en Córdoba: quiénes eran los hombres que murieron en Bell Ville

En un primer momento, la Policía había informado que las dos víctimas se trataban de dos personas oriundas de Santa Fe, aunque luego se supo que uno era santafesino y el otro oriundo de La Pampa. El medio Radio Jota FM 98.3 dio a conocer la identidad de los fallecidos: el piloto Mariano Latuf Zeballos y su compañero, Ricardo Ferrer.

Sobre el primero, explicaron que el hombre era oriundo de Villa Cañás, localidad ubicada en el sur del territorio santafesino, y que también era DJ. Mientras que Ferrer era oriundo de Alpachiri, La Pampa, y vivía en Ascensión, provincia de Buenos Aires.

Ricardo Ferrer, el compañero de vuelo de Mariano Latuf Zeballos que falleció en Bell Ville. (Facebook)

Ambos fueron despedidos a través de las redes por sus amigos y allegados. “Vuelen alto amigos queridos. Mis condolencias a las familias de Mariano Latuff Zeballos y Ricardo Ferrer. Quedará el recuerdo de los momentos compartidos. Hoy el corazón duele. QEPD”, fue uno de los mensajes.