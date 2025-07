Trump amenazó a Japón con subir aranceles porque no les compran arroz

Foto del jueves del presidente de EEUU Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que enviará una de sus cartas anunciando nuevos aranceles contra Japón, uno de sus más estrechos aliados, en respuesta a la falta de voluntad por parte de Tokio para comprar arroz estadounidense "a pesar de que tienen una gran escasez". "Para mostrar cómo se comportan los países consentidos con Estados Unidos de América, y tengo un gran respeto por Japón, no quieren nuestro arroz a pesar de que tienen una gran escasez", afirmó Trump en su cuenta en la red social Truth Social.

"En otras palabras, les vamos a enviar una carta y nos encanta tenerlos como socio comercial durante muchos años", agregó en referencia a las cartas de subida de aranceles de las que lleva hablando desde hace semanas.

La relación comercial entre EEUU y Japón

Japón compró arroz estadounidense por 298 millones de dólares en 2024, según los propios datos estadounidenses, y entre enero y abril compró por valor de 114 millones de dólares. Estados Unidos y Japón, estrechos aliados a nivel político y militar, negocian ahora un nuevo acuerdo comercial en respuesta a las amenazas de Trump de imponer nuevos aranceles. Trump llegó a imponer un arancel del 24 por ciento a los productos japoneses, pero después lo bajó hasta el 10 por ciento a la espera del resultado de las negociaciones.

Trump aseguró que empezará a mandar estas cartas el 9 de julio. Pero lo mismo dijo el 16 de mayo y el 11 de junio y en ambos casos las misivas iban a ser enviadas en entre dos y tres semanas y finalmente no lo hizo.

Mientras amenaza a Japón, propone un diálogo con Irán

El presidente Trump sostuvo en una conferencia de prensa en la OTAN que mantendrá conversaciones con Irán esta semana luego de haber bombardeado las reservas nucleares en las plantas de Fordo, Isfahán y Natanz días atrás. El jefe de Estado sostuvo que "hablará" con Irán, país con el que no descarta llegar ahora algún tipo de acuerdo tras dar por "destruida" gran parte de su capacidad industrial nuclear, si bien al mismo tiempo también ha apuntado que no cree que sea siquiera "necesario" que Teherán se comprometa a nada ahora.

"No me preocupa si hay un acuerdo o no. Lo único que le pedimos es lo que le pedíamos antes, que no tengan armas nucleares", ha recalcado Trump, durante una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la OTAN en La Haya en la que ha vuelto a defender los informes de Inteligencia que, en su opinión, evidencian que el programa atómico iraní ha retrocedido varias décadas.