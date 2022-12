Por la crisis energética, Alemania emitirá un nivel de deuda pública récord en 2023

La medida busca financiar medidas destinadas a empresas y hogares, afectados por la suba de los costos energéticos desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. El endeudamiento del Gobierno alemán se disparará de US$ 449.000 millones a US$ 573.000 millones en el año entrante.

Alemania planea emitir un nivel récord de deuda pública el año próximo, con el objetivo de financiar medidas destinadas a empresas y hogares para enfrentar la crisis energética. El endeudamiento del Gobierno alemán se disparará de US$ 449.000 millones a US$ 573.000 millones en el año entrante, de acuerdo con el plan publicado por la Agencia Financiera de Alemania y difundido por la agencia Bloomberg.

Los créditos se utilizarán para financiar medidas de asistencia y subsidios a hogares y empresas, que enfrentan una fuerte suba en el costo de la electricidad desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entre los planes de Berlín se encuentra la aplicación de un tope en las facturas energéticas, las cuales tendrán un máximo de 12 centavos de euro por kilovatio horario, cubriendo el 80% del consumo de los hogares.

Además, con el fin de reducir su dependencia de las importaciones desde Rusia, Alemania recurrió a múltiples contratos para recibir gas a través de buques de Gas Natural Licuado (GNL) desde países como Qatar o Emiratos Árabes Unidos.

La principal potencia europea tendrá un 2023 dificultoso de la mano de la inflación y los problemas en su industria, especialmente en los próximos meses invernales. De acuerdo con estimaciones del Instituto de Investigaciones Económicas de Múnich (IFO), Alemania entrará en recesión el año próximo, aunque de forma más leve de la prevista, con una contracción de sólo 0,1% en comparación con el 0,3% que preveía anteriormente.

Por otro lado, la inflación, si bien en noviembre se moderó del pico de 11,6% anual de octubre a 11,3%, quintuplica las metas del Banco Central Europeo (BCE). Según se precisó, US$ 274.000 millones de la deuda prevista para 2023 se emitirán bajo la forma de bonos federales, mientras que US$ 257.000 millones se venderán en el mercado monetario, US$ 8.500 millones en bonos vinculados con la inflación y US$ 18.000 en bonos verdes.

El canciller alemán irá por la reelección, tras un año de mandato

El jefe de Gobierno de Alemania, el canciller federal Olaf Scholz, afirmó que buscará su reelección en las elecciones previstas para 2025, un año después de haber llegado al poder. "Por supuesto que me presentaré de nuevo a las elecciones", aseguró el líder de la socialdemocracia alemana que asumió el 8 de diciembre de 2021 y que desde febrero de este año, tras la invasión rusa a Ucrania, quedó bajo la lupa de aliados y rivales por su gestión de las duras consecuencias de la guerra y las sanciones impuestas a Rusia.

"Tengo la posibilidad de ganar incluso más respaldo", indicó Scholz, cuyo partido socialdemócrata lidera una coalición con un partido liberal y otro ecologista, informó la agencia de noticias alemana DPA. "Quiero que la coalición gobernante esté lo suficientemente bien como para volver a obtener el mandato", manifestó.

El jefe de Gobierno, que sucedió a su correligionaria Angela Merkel, valoró en términos positivos su gestión a pesar de las consecuencias de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania desatada por la invasión rusa de febrero pasado.

