EE.UU: empresas se comprometieron a garantizar el acceso de sus empleadas al aborto legal

Disney, Netflix, Apple, Amazon y Meta -entre otros- reaccionaron en defensa de las mujeres para garantizar la protección del derecho a la IVE.

Grandes empresas de Estados Unidos reaccionaron en defensa de las mujeres y personas gestantes, ante la polémica y violenta determinación de la Corte Suprema de revertir el fallo Roe vs. Wade que había legalizado el derecho al aborto en todo el país durante la década del '70. A partir de esto, el Tribunal Supremo abrió la posibilidad de que diferentes estados tengan la potestad de prohibir las interrupciones del embarazo si así lo desean; ignorando por completo el poder de decidir sobre los propios cuerpos.

A partir de ello, se dio una ola de anuncios de diferentes compañías que anunciaron su compromiso de reembolsar los costos del viaje -a estados donde sí esté permitido- para que sus trabajadoras puedan acceder a dicho derecho. Entre las más destacadas aparecen Disney, Netflix, Apple, Amazon, Meta y JP Morgan Chase.

Walt Disney reconoció el impacto de la medida del Tribunal Supremo y sostuvo su compromiso de "dar amplios servicios médicos" a sus empleadas sin importar el lugar de residencia; mientras que autoridades de Netflix -en diálogo con la revista Variety- destacaron que sus empleados disponen de una "prestación vitalicia" de 10 mil dólares a tiempo completo, para reembolsar costo de viajes, tratamientos de cáncer, trasplantes, tratamientos de resignación de sexo o abortos.

Meta, conglomerado de tecnología y redes sociales (entre las que figuran Facebook, Instagram y WhatsApp), precisó que se encuentra evaluando la posibilidad de reembolsar estos viajes para acceder a este derecho donde la ley lo permita; JPMorgan Chase -el banco más grande de Wall Street- hizo lo propio con prestaciones adicionales en el seguro médico para "un aborto legal" y también su principal competencia, Citigroup, primer y único banco dirigido por una mujer.

Además, se sumaron a la iniciativa: Tesla (traslado su sede hace unos meses de California a Texas, uno de los estados que ya prohibió la IVE), Apple, Amazon (lo había anunciado en mayo cuando se filtró el borrador de la Corte que anticipaba la decisión de ayer), Paramount, Sony, Starbucks, Uber (garantizó la protección legal de chofores que transporten a mujeres que deseen abortar), Levi's, Yelp, Buzzfeed, Condé Nast, Uber, Lyft, Mastercard o Match Group.

California, Oregon y Washington lanzan iniciativa en defensa del derecho al aborto

Los gobernadores de los estados de California, Oregon y Washington, pertenecientes a la costa oeste de Estados Unidos, anunciaron este sábado una iniciativa conjunta para garantizar el derecho al aborto luego del fallo de la Corte al anular el derecho a nivel federal. Sobre esta unión, la gobernadora de California, Gavin Newsom, dijo en un comunicado que el objetivo ante la quita de libertades es "defender a las mujeres y proteger su derecho a tener salud reproductiva".

Por otra parte, agregaron que se tomarán acciones legales y enviarán recursos para que la salud reproductiva sea accesible a las mujeres en cualquier región del país dentro de sus estados. Los tres mandatarios pertenecen al partido demócrata. "El aborto es cuidado sanitario, y no importa de donde vengas, Oregon no le dará la espalda a alguien en busca de cuidados sanitarios", dijo la gobernadora Kate Brown. Mientras que su par de Washington, Jay Inslee, sostuvo que "el derecho a elegir no debe depender de cual partido tiene la mayoría, pero es en este punto en el que estamos".

Seguirá siendo una práctica legalmente protegida en los estados (además de los tres mencionados) de Nevada, Illinois, Kansas, Minnesota y Nuevo México.

Asimismo, otros estados anunciaron medidas para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo en sus territorios. Entre ellos aparecen Missouri, Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur (todos los abortos son ilegales a menos que sea necesario para preservar la vida de la embarazada), el mismo viernes, apenas se conoció la determinación. Los cuatro estados habían aprobado leyes desencadenantes (norma gatillo para activar de manera automática), que permitieran prohibir el aborto en cuanto la Corte resolviera en ese sentido. Por otra parte, otros 22 estados podrían tomar la misma decisión en las próximas horas.

En lo que respecta a Missouri, la reacción estuvo a cargo del fiscal general Eric Schmitt. A partir de la decisión del Tribunal Supremo, emitió una ley antiaborto -solo podrán acceder al IVE cuando haya riesgo de vida- que "restaura de inmediato la historia profundamente arraigada de Misuri y la orgullosa tradición de respetar, proteger y promover la vida de los no nacidos". Arkansas, Idaho, Misisipi, Dakota del Norte, Oklahoma, Indiana, Tennessee, Texas (donde la prohibición casi total entrará en vigencia en 30 días), Utah y Wyoming se sumarán a los cuatro mencionados.