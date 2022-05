Aborto legal: el pañuelo verde argentino se fortalece como sinónimo de lucha en América ante la ola conservadora

La marea verde que impulsó la sanción de la Ley IVE se convirtió en un ejemplo de lucha en gran parte del mundo. El pañuelo verde, creado en Argentina, hoy es el símbolo para reclamar por el acceso al aborto legal.

El pañuelo verde se convirtió en un símbolo de lucha por la legalización del aborto, en principio, en Argentina, pero luego fue adoptado también como emblema en gran parte del mundo. La ola verde, que se impulsó con fuerza en el 2018 y empujó, finalmente, la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (N° 27.610) en 2020, marcó un precedente en todo Latinoamérica, hasta convertirse en un ejemplo de lucha. Por eso no es casual que en Estados Unidos, donde la Corte Suprema se encamina a cerrarle la puerta a este derecho consagrado hace 49 años, se empiece a hablar nuevamente de una "Green Wave" que imite a la latinoamericana para hacer frente a la otra ola que gana terreno, la conservadora.

Las imágenes de la marea verde que rodeó el Congreso de la Nación Argentina recorrieron el mundo, generando un impacto contundente en los movimientos feministas de cada país. Pese a que cada región había comenzado a tener sus propios pañuelos, con colores como amarillo en Colombia, naranja en Uruguay y blanco en México, el pañuelo verde se convirtió, sin lugar a dudas, en el símbolo oficial de la lucha para la legalización del aborto.

Mientras que en nuestro país se exigía el derecho a poder decidir si ser madre o no, las mismas consignas se replicaban en otros países que también tenían-y aún tienen-restricciones para acceder al aborto. Algunos países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití y República Dominicana siguen siendo más restrictivos, mientras que en Colombia, México y Chile avanza en la garantización de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.

Los pañuelos de la lucha por la legalización del aborto en Latinoamérica.

Qué está pasando en EEUU: ¿van a anular el derecho al aborto?

La Corte Suprema de Justicia busca revocar la histórica sentencia de 1973 llamada "Roe vs. Wade", que consagra el derecho al aborto en todo el país. La noticia se conoció el pasado 2 de mayo, luego que se filtrara el fallo de la Corte en el que afirmaban que el máximo tribunal estadounidense buscaba derogar esta sentencia que se mantuvo firme por más de 50 años en el territorio.

Frente a esta situación, los ciudadanos estadounidenses salieron a las calles para manifestarse en contra del fallo de la Corte y el color verde estuvo presente, tanto en los representantes políticos como en la sociedad en general. Incluso, en las redes sociales, se puede ver que adoptaron el término "Green Wave", en referencia a la ola verde que nació en Argentina.

El Senado de Estados Unidos fracasó este miércoles en su intento por aprobar un proyecto de ley presentado por los demócratas y destinado a garantizar el acceso al aborto en todo el país. La votación era prácticamente simbólica pues los demócratas no contaban con los 60 votos requeridos para aprobar el texto. La cuenta final fue de 49 a 51 con el demócrata moderado, el senador Joe Manchin de Virginia Occidental, que se unió a los republicanos para votar en contra de la medida y evitar que avance.

Los nueve jueces de la Corte Suprema se reunirán en privado este jueves para su primera reunión programada desde la filtración del borrador con la opinión del tribunal que invalidaría Roe v. Wade.

La historia del pañuelo verde en Argentina

El pañuelo en Argentina está asociado a la lucha por los derechos humanos, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Ahora bien, la elección del uso del pañuelo verde surgió el 28 de mayo de 2005 durante el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la ciudad de Rosario. Ese día se fundó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

"Cuentan que cuando fueron a encontrar la tela violeta, el color del feminismo, no había. Entonces sobre la marcha definieron que el verde era un color que estaba asociado a la salud y también a la esperanza. Era un símbolo de rebeldía llevar ese pañuelo, cuyo contenido fue variando hasta llegar al logo actual y al triple lema 'Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir'", contó la integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Patricia Bustamante Quintero a El Destape.