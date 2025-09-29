Tras el temporal en Patquía, Quintela entregó viviendas reconstruidas con fondos provinciales

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó este lunes la entrega de viviendas reconstruidas en Patquia tras el temporal que afectó a la provincia en febrero pasado. En el mismo acto, también se entregaron títulos de propiedad y herramientas a emprendedores locales. En total se van a intervenir 24 viviendas con refacciones estructurales integrales, según el relevamiento oficial.

En su cuenta de X (ex Twitter), el gobernador riojano expresó: “Esta obra no solo repara, también reconstruye la esperanza de muchas familias y genera trabajo local, ya que está a cargo de una empresa riojana que emplea a más de 15 trabajadores desde mayo”.

Defender los intereses de los riojanos

Según El Independiente, en su discurso, Quintela hizo un llamado a la reflexión de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. “Estos son tiempos que, como comunidad, tenemos que reflexionar. Ese día los argentinos tienen la obligación moral de ir a elegir”, sostuvo. En relación con los candidatos del Frente Defendamos La Rioja, Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera, el mandatario afirmó: “Queremos que estos dos compañeros sean respaldados, porque son los que levantan la voz y representan los intereses de todos los riojanos”.

Además de las refacciones habitacionales, se entregaron 80 escrituras de domicilios. Sobre esto, Quintela remarcó: “No alcanza con tener un techo, sino que hay que asegurar que ese hogar sea propio. Seguimos construyendo dignidad y amor para los hogares riojanos”.

Las obras fueron presentadas en el marco del 134° aniversario de la localidad de Patquía, donde también el gobernador apuntó contra el Gobierno nacional: “Les deseo un feliz cumpleaños y que, entre todos, podamos comprometernos a ponerle un freno a este presidente que tiene una actitud que no merecemos las y los argentinos”.

El Estado presente

También tomó la palabra la diputada provincial y candidata Gabriela Pedrali, quien está a cargo del Plan Angelelli, programa bajo el cual se ejecutaron las obras. “Este es un plan que convive con los riojanos y riojanas desde hace cinco años, y viene acompañando la vida de muchas familias”, señaló. Y agregó: “Sin lugar a dudas, volvemos a hacer hincapié en que nadie se salva solo, que necesitamos de la decisión política para llevar soluciones a estas familias”.

Las obras realizadas

Del total de 24 viviendas relevadas que sufrieron daños durante la emergencia climática de febrero, este lunes se entregaron las primeras cuatro completamente finalizadas. El equipo técnico de la Unidad Ejecutora del Plan Angelelli fue el encargado de realizar un relevamiento individual en cada domicilio, con el objetivo de definir las intervenciones necesarias según el nivel de afectación.

Los trabajos incluyeron la ejecución de estructuras para la colocación de techos metálicos con aislación térmica y cielorrasos, tareas de revoque y mampostería, reparación de cubiertas, pisos y zócalos, así como la revisión y terminación de instalaciones eléctricas y de agua fría y caliente. También se llevaron a cabo reparaciones o reemplazos de grifería, artefactos sanitarios y aberturas, junto con la pintura integral, tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. Además, se proveyeron e instalaron termotanques eléctricos.

Esta intervención forma parte de la respuesta integral del Gobierno de La Rioja para acompañar a las familias afectadas por el temporal, garantizando soluciones habitacionales dignas y seguras.