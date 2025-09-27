"Seguimos construyendo hogares y dignidad": con el Plan Angelelli, Quintela encabezó otra entrega de viviendas en La Rioja

Como parte de la política habitacional de su gestión, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la entrega de viviendas totalmente equipadas en el barrio Susana Quintela de la Ciudad de La Rioja, como parte del Plan Angelelli.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario riojano subrayó: "Hoy entregamos viviendas a dos familias del barrio Susana Quintela, que se suman a las 151 que ya forman parte de esta gran transformación".

"Este lugar, que antes era un asentamiento, hoy es un verdadero barrio con servicios, calles consolidadas y espacios verdes para las infancias. Cada llave que entregamos significa mejores condiciones de vida y más igualdad de oportunidades para la gente", agregó.

Por último, el gobernador puso en valor la importancia del programa habitacional: "Con el Plan Angelelli seguimos construyendo hogares y dignidad, llegando a cada rincón de La Rioja con una mirada justa y solidaria".

Un plan necesario para los vecinos riojanos

Recientemente, la actual y candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Gabriela Pedrali, recordó que el Plan Angelelli nació en plena pandemia como una herramienta para acompañar a las familias riojanas en momentos difíciles que requirieron un mayor compromiso del Gobierno. Además, destacó que, incluso en el actual contexto nacional adverso por las políticas libertarias, el Plan sigue vigente y activo: "Mientras tengamos un gobernador que esté pensando en seguir acompañando a las familias de La Rioja que necesitan de esta ayuda, podremos enfrentar la vida de otra manera".

Desde su puesta en marcha, el Plan Angelelli brindó soluciones habitacionales a más de 900 familias en toda la provincia. Esta iniciativa, de carácter federal, se implementa de forma articulada con los Municipios con el objetivo de llegar a cada territorio, acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y dar respuestas concretas que fortalezcan el arraigo y la equidad en toda La Rioja.

En un contexto de desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional, dirigido por Javier Milei, y con las obras del programa Procrear paralizadas, esta política pública cobra aún más relevancia. El Gobierno de La Rioja continúa sosteniendo el Plan Angelelli con recursos propios, además de garantizar el acceso a la vivienda para las familias riojanas y alcanzando ya cerca de mil soluciones habitacionales entregadas.