Con un 74,5%, Formosa lidera el NEA en porcentaje de propietarios de viviendas en toda la provincia

De acuerdo con el relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al primer trimestre de 2025, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán, se posicionó como la provincia con mayor proporción de propietarios de viviendas y terrenos del Nordeste Argentino (NEA).

El estudio de Politiké indica que el 74,5% de las viviendas y terrenos en la capital formoseña son propiedad de las personas que los habitan, cifra que la ubica como el tercer aglomerado con mayor porcentaje de propiedad del país y del Norte Grande.

Este dato refleja una tendencia consolidada en la provincia, donde el acceso a la vivienda propia continúa siendo uno de los indicadores sociales más destacados de la región, y supera ampliamente el promedio nacional del 60,2%. El resultado, además, da cuenta de que se respeta el derecho de una vivienda digna, en un contexto de crisis habitacional en todo el país.

Los resultados del Modelo Formoseño

A finales de septiembe, en medio de la recesión económica y la paralización de la obra pública a nivel nacional, la localidad de Misión Laishi en el sur de Formosa fue el escenario de la entrega de 20 nuevas viviendas y la inauguración de obras clave, actos encabezados por el gobernador Gildo Insfrán. En una jornada extensa, el mandatario entregó las llaves y documentación a las familias adjudicatarias y señaló que estas acciones son un ejemplo de que, aún con el ajuste nacional, la provincia avanzó con el Modelo Formoseño.

Las obras habilitadas incluyen la pavimentación, los desagües pluviales y la iluminación de la calle Juan Domingo Perón, además se mejoró significativamente la seguridad vial y la circulación. Desde la intendencia de la localidad se destacó que todas estas concreciones fueron financiadas con fondos del tesoro provincial y se valoró la respuesta provincial ante la falta de inversión del Gobierno nacional, calificando la acción de Insfrán como un acto de "justicia social".

En el marco del acto, el gobernador Gildo Insfrán se sumó a la campaña electoral de cara a las próximas elecciones nacionales, que serán el próximo domingo 26, y calificó el proceso electoral de octubre como uno de profunda importancia para la República Argentina, además de solicitar el apoyo de los ciudadanos. El mandatario instó a los argentinos a "despertarse de esta siesta" y acompañar a su propuesta en los comicios donde se debe elegir a dos nuevos representantes para la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.