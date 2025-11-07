Formosa amplía dispositivos de acompañamiento para personas en situación de violencia de género

En el marco de las iniciativas provinciales para la prevención de la violencia de género, la secretaria de la Mujer del Gobierno de Formosa, Patricia Hermosilla, destacó la implementación de dispositivos descentralizados como recurso para buscar asistencia más cercana a los domicilios de las mujeres y diversidad.

La funcionaria indicó al portal Argenfor que la iniciativa surgió ante la necesidad de contrarrestar los efectos negativos de políticas nacionales sobre familias, comunidades y, especialmente, mujeres, como la eliminación de organismos y el recorte de programas de apoyo y prevención. En este contexto, desde el año pasado Formosa implementó dispositivos descentralizados de atención, trasladando los servicios que se ofrecen en la oficina central de la Secretaría a cuatro puntos de la ciudad.

Estos son los Espacios de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) de los barrios San José Obrero, Eva Perón y Fray Salvador Gurrieri (Lote 111) y el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa. En todos ellos se brinda información y ayuda ante situaciones de violencia.

Según señaló la funcionaria, el objetivo es que "aquellas personas, en particular mujeres que están atravesando situaciones de violencia, tengan un espacio más cercano a su domicilio para poder consultar, recibir asesoramiento, asistencia y ayuda”.

Asimismo, la funcionaria marcó el contraste entre las políticas de la gestión libertaria nacional y las del Modelo Formoseño, en la que se destacó las recientes elecciones legislativas, el proyecto provincial que conduce el gobernador Gildo Insfrán “fue plebiscitado” en las urnas, triunfando a lo largo y ancho del territorio. “La gente decidió continuar sosteniendo las políticas públicas en igualdad de derechos y oportunidades, con un profundo sentido de justicia social”, subrayó.

De esta manera, Hermosilla enfatizó que Formosa atraviesa una situación diferente a la de muchas otras provincias, especialmente en el abordaje de la problemática, en la que las acciones son constantes y diarias, y destacó que la prevención tiene un profundo sentido comunitario.

La funcionaria destacó que se trabaja día a día para fortalecer esos espacios. En muchos casos, son construidos por las propias mujeres, que tienen la necesidad de encontrarse, pensando en estrategias de la economía social que les permitan incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de vida. Así como en un sentido emocional, de contención y en lo social, teniendo en cuenta que en unidad y solidaridad siempre los resultados son buenos.

Es por esta situación que Hermosilla aseguró que se continúa trabajando para robustecer estos espacios. Donde se les brinda herramientas e información precisa para trabajar, para mejorar sus vidas y su autonomía y que puedan salir de la situación de violencia en la cual se encuentran.