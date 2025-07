Salud y precaución: La Rioja refuerza su campaña de vacunación contra enfermedades respiratorias

Frente a los nuevos casos de influenza A registrados en la provincia de La Rioja, desde el Gobierno provincial instaron a la población a continuar con la campaña de cuidados sanitarios y vacunación dispuesta por la gestión del gobernador Ricardo Quintela.

Distintas autoridades sanitarias subrayaron la importancia del uso de barbijo en espacios cerrados, lavado frecuente de manos, y no automedicarse ante síntomas como fiebre alta, dolor de garganta o dificultad para respirar.

Además, se recordó la importancia de cumplir con el calendario de vacunación y consultar al centro de salud más cercano ante síntomas persistentes. Las autoridades continúan monitoreando la situación sanitaria en la ciudad y no descartan nuevas medidas preventivas si la situación se agrava.

Se aplicaron más de 45 mil vacunas

La campaña de vacunación antigripal en La Rioja avanza a buen ritmo con 45 mil dosis aplicadas hasta la fecha, según confirmó la titular del área de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Silvia De Donatis. Sin embargo, preocupa la baja cobertura en uno de los grupos más vulnerables: los niños de entre seis meses y dos años de edad.

En diálogo con Medios El Independiente, De Donatis explicó que el incremento de casos de gripe se debe principalmente a la mayor circulación del virus entre la población general, producto de las bajas temperaturas y el inicio del invierno. “La cantidad de dosis recibidas hasta el momento en la provincia asciende a 65 mil y ya aplicamos unas 45 mil, lo cual es un número importante”, detalló.

La funcionaria destacó que el porcentaje de vacunación actual es similar al de campañas anteriores y recordó que muchas personas suelen vacunarse una vez que el frío ya se instaló, por lo que se espera que las aplicaciones continúen aumentando en las próximas semanas. “En estos últimos días estamos aplicando una importante cantidad de dosis”, subrayó.

No obstante, uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es la baja cobertura en los niños más pequeños. “Desde los seis meses hasta los dos años es uno de los grupos de alto riesgo, y es de los que menos cobertura tenemos en la provincia”, advirtió De Donatis. Por eso, hizo un llamado urgente a madres, padres y adultos responsables a que acerquen a los menores a los centros de vacunación para cumplir con el esquema recomendado.

Frente al aumento de contagios, la médica aclaró que la mayor circulación del virus no responde a una deficiente campaña de vacunación, sino a una situación epidemiológica estacional con alta circulación viral entre personas que no pertenecen a grupos de riesgo y, por lo tanto, no se vacunan.

Finalmente, recordó que la campaña está dirigida a grupos de riesgo específicos, que representan menos del 10 por ciento de la población total. Estos incluyen a bebés de seis meses a dos años, embarazadas, personal de salud, adultos mayores de 65 años y personas con comorbilidades como diabetes, enfermedades cardíacas o renales, pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, personas con VIH o quienes consumen corticoides en altas dosis.