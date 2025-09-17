Reino Unido extiende la alfombra roja a Trump y espera evitar situaciones incómodas

El presidente estadounidense Trump visita Gran Bretaña

GLATERRA, 17 sep (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia formalmente el miércoles su segunda visita de Estado a Reino Unido, con la pompa real como telón de fondo para unas complejas conversaciones diplomáticas, mientras persisten las preguntas difíciles sobre Jeffrey Epstein.

El rey Carlos y la familia real desplegarán la alfombra roja para el presidente cuando llegue a Windsor, el castillo habitado más antiguo y más grande del mundo y hogar familiar de los monarcas británicos durante casi 1.000 años, con una procesión de carruajes, salvas de artillería, un desfile aéreo militar y un lujoso banquete.

Según las autoridades británicas, será la mayor ceremonia militar de bienvenida a una visita de Estado que se recuerda.

Trump, fan declarado de la realeza, no ha ocultado su satisfacción por ser no solo el primer dirigente estadounidense, sino también el primer político electo invitado por un monarca británico para dos visitas.

"Amo al rey Carlos", publicó en su cuenta de Truth Social en febrero.

REINO UNIDO ESPERA QUE LA VISITA CONSOLIDE SU RELACIÓN ESPECIAL

El primer ministro Keir Starmer espera utilizar ese sentimiento en beneficio de Reino Unido, ya que su Gobierno pretende aprovechar el viaje para cimentar la "relación especial" de ambas naciones, profundizar los lazos económicos, asegurar miles de millones de dólares de inversión, debatir aranceles y presionar al presidente estadounidense sobre Ucrania.

Ya se han producido importantes anuncios que afectan a Google y acuerdos sobre energía nuclear.

"Básicamente estoy allí también por el comercio. Quieren ver si pueden afinar un poco el pacto comercial. Hemos llegado a un acuerdo, y es un gran acuerdo. Y me interesa ayudarles", dijo Trump al salir de la Casa Blanca rumbo a Reino Unido el martes.

"Tienen interés en ver si pueden conseguir un acuerdo un poco mejor, así que hablaremos con ellos".

Un portavoz de Starmer ha descrito la visita de Estado como "una oportunidad histórica" que llega "en un momento crucial para la estabilidad y la seguridad mundiales".

LA POMPA DESLUMBRARÁ A TRUMP

El miércoles estará dominado por la ceremonia. Trump y su esposa Melania serán recibidos en primer lugar por el "guapísimo" hijo del rey, el príncipe Guillermo —como le ha llamado el presidente estadounidense—, y la esposa del heredero, Kate.

A continuación, Carlos de Inglaterra y su esposa, la reina Camila, se unirán a los Trump en una procesión en carruaje por los jardines del castillo, cuyo recorrido estará flanqueado por 1.300 militares británicos.

Los miembros de la realeza mostrarán al presidente y a la primera dama objetos históricos de la Colección Real relacionados con Estados Unidos, antes de que los Trump visiten la capilla de San Jorge, lugar de descanso final de la reina Isabel, que recibió a Trump en su primera visita de Estado en 2019, donde depositará una corona de flores en su tumba.

Más tarde habrá un vuelo de aviones militares antes del banquete de Estado en el que el rey y el presidente estadounidense pronunciarán sendos discursos.

La seguridad será estricta, con una operación policial masiva en Windsor, mientras que 1.600 agentes serán desplegados en Londres para hacer frente a una protesta de la "Stop the Trump Coalition" ("Paremos la Coalición de Trump").

Para el propio Carlos, la visita podría provocar emociones encontradas. Tiene pocos puntos en común con Trump, desde sus 50 años defendiendo causas medioambientales, buscando la armonía entre religiones, hasta su reciente firme apoyo a Canadá, donde es jefe de Estado.

Pero la ocasión también le proporcionará la mayor atención mundial desde su coronación.

"No creo que nadie pueda argumentar seriamente que el presidente Trump y el rey Carlos III coinciden naturalmente en sus puntos de vista sobre nada en absoluto. Y, sin embargo, es previsible que el rey desempeñe un papel consumadamente profesional", dijo el historiador Anthony Seldon.

"Si sale bien... Creo que será el acontecimiento más importante de su reinado".

El jueves, la acción se trasladará a la residencia campestre de Starmer en Chequers, donde la atención se centrará en la geopolítica.

El primer ministro espera que el resplandor real siga contribuyendo a evitar que se preste atención a cuestiones como la libertad de expresión en Reino Unido, que ha suscitado críticas en el seno del Gobierno estadounidense, o las consecuencias del despido de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington.

Mandelson fue despedido por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Epstein, y podría dar lugar a preguntas incómodas para Starmer y Trump, cuya propia relación con el financiero también ha sido objeto de escrutinio.

(Información adicional de Elizabeth Piper, Paul Sandle y Alistair Smout; redacción de Michael Holden; edición de Alexandra Hudson; editado en español por Tomás Cobos)