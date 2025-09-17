Demandan al Gobierno de Trump por sus acciones contra la Universidad de California

FOTO DE ARCHIVO. Gente camina por el campus de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) en Los Ángeles, California, Estados Unidos

Sindicatos, facultades y estudiantes del sistema educativo de la Universidad de California demandaron el martes al Gobierno del presidente Donald Trump por la congelación de fondos federales y otras acciones que, según ellos, pretenden reprimir la libertad académica.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, busca prohibir que el Gobierno utilice amenazas financieras contra el sistema que, según dijo, son perjudiciales e ilegales. También pretende restablecer la financiación ya suspendida.

"(El Gobierno) ha intentado poner en práctica estrategias para amenazar a colegios y universidades", dijo la coalición que presentó la demanda. Añadió que esas amenazas se basaban en el desprecio por el plan de estudios de las instituciones, la actividad expresiva en los campus y las iniciativas en favor de la diversidad, la equidad y la inclusión.

La Universidad de California dijo que no era parte en la demanda, pero que estaba realizando numerosos esfuerzos legales y de defensa para mantener y restablecer su financiación.

Una portavoz de la Casa Blanca desestimó la demanda como un esfuerzo legal de "profesores que buscan victimismo", y dijo que el Gobierno de Trump se oponía a las "tarifas generales irrazonables", al tiempo que abogaba por una gestión responsable de los fondos federales.

El Gobierno ha iniciado investigaciones sobre el manejo de las universidades del presunto antisemitismo durante las protestas estudiantiles contra el asalto de Israel a Gaza, y ha congelado fondos por ese y otros temas, incluidas las iniciativas climáticas y los programas de diversidad, equidad e inclusión.

Los defensores de los derechos civiles dicen que el Gobierno de Trump está tratando de que las universidades estén más alineadas con su agenda política, mientras que los expertos también ven esos intentos como una amenaza a la libertad de expresión y la libertad académica.

La Universidad de California opera uno de los sistemas de educación superior más grandes del país, con diez campus principales y casi 300.000 estudiantes, así como 265.000 profesores y otros miembros del personal.

El Gobierno de Trump había propuesto zanjar su investigación sobre la Universidad de California en Los Ángeles, parte del sistema universitario, mediante un pago de 1.000 millones de dólares por parte de la institución. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, lo calificó de intento de extorsión.

La Universidad de California en Los Ángeles dijo en agosto que el Gobierno congeló 584 millones de dólares en fondos antes de que un juez ordenara al Gobierno de Trump restaurar parte de ese dinero. El campus en Berkeley de la Universidad de California dijo el viernes que proporcionó información sobre 160 miembros de la facultad y estudiantes al Gobierno como parte de una investigación.

El presidente de la Universidad de California, James Milliken, dijo el lunes que la institución enfrentaba una de las amenazas más graves de su historia debido a las acciones del Gobierno federal, señalando que recibe más de 17.000 millones de dólares cada año en apoyo federal.

