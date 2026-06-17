Un empleado de un hospital británico intentó vender el historial médico de la princesa Catalina

El organismo británico de protección de datos informó este miércoles de que un profesional sanitario del hospital privado en el que Catalina, la princesa de Gales, se sometió a una intervención quirúrgica en 2024, había intentado vender "información personal altamente sensible", que se cree que se trata de su historial médico.
La Oficina del Comisionado de Información (ICO) inició en marzo de 2024 una investigación para determinar si algún miembro del personal había intentado acceder a los historiales médicos de la London Clinic, donde Catalina, esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono, se sometió a una intervención quirúrgica abdominal dos meses antes.
En un comunicado el miércoles, la ICO dijo que había concluido dicha investigación penal y descubierto que un antiguo trabajador sanitario había hecho un uso indebido deliberado de información sensible, ofreciendo revelarla a cambio de un beneficio económico.
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Sky News informó de que el caso se refería a Catalina, pero la ICO no quiso comentar a quién pertenecían los historiales. Su oficina, el Palacio de Kensington, se negó a hacer declaraciones.
Catalina, de 44 años, se sometió a una intervención quirúrgica por una afección no especificada durante su estancia en el hospital. Unos meses más tarde, anunció que se sometería a un tratamiento de quimioterapia después de que pruebas revelaron la presencia de un tipo de cáncer no especificado.
La ICO dijo que había emitido una advertencia formal en relación con la infracción y que no había detectado fallos más generalizados en la London Clinic, uno de los hospitales privados más grandes de Gran Bretaña, donde también ha sido tratado el rey Carlos.
Catalina dijo el año pasado que se encontraba en remisión y ha retomado sus compromisos públicos, realizando su primera visita oficial al extranjero desde que se sometió al tratamiento cuando viajó a Italia el mes pasado.
Con información de Reuters