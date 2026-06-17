Neymar se une a sus compañeros de selección brasileña en prácticas; recuperación de lesión gana ritmo

Neymar Jr. de Brasil durante el entrenamiento de Brasil

Neymar dio el miércoles otro paso cuidadoso al salir de la sala ‌médica de la ‌selección brasileña y volver al centro de atención del Mundial, al reunirse con sus compañeros en el campo de entrenamiento por primera vez desde que los pentacampeones llegaran a Nueva Jersey.

El delantero de 34 años, que se recupera de una ​lesión en la ⁠pantorrilla derecha, fue visto realizando ejercicios con ‌el equipo tras calentar por separado con ⁠botas y balón, lo que ⁠permitió a los seguidores brasileños vislumbrar sus progresos antes del partido del Grupo C del viernes frente ⁠a Haití en Filadelfia.

Supuso un paso más ​en la vuelta gradual del ‌número 10 de Brasil, quien ‌el martes, en una sesión a puerta cerrada ⁠para los medios, pisó el campo por primera vez desde la llegada de la selección. La Federación Brasileña de Fútbol indicó que realizó ​trabajo físico ‌y tuvo algún contacto con el balón.

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Aún no está claro si esto se traducirá en un entrenamiento completo, o incluso en un puesto en el banquillo ante Haití, ya ⁠que la prensa solo tuvo acceso a los primeros 15 minutos de la sesión del miércoles.

Neymar se había limitado a trabajar en el interior del centro de entrenamiento del equipo con fisioterapeutas y preparadores físicos.

Fuentes cercanas a la selección afirmaron que el cuerpo ‌técnico se estaba mostrando cauteloso y no tenía intención de acelerar su recuperación.

La lesión de pantorrilla se produjo durante la derrota 3-0 del Santos ante Coritiba el mes pasado y es la última de ‌una larga racha de lesiones y contratiempos físicos para Neymar, que lleva casi tres años sin jugar con ‌Brasil.

La campaña ⁠mundialista de Brasil comenzó con un tropiezo, un empate a 1-1 ante Marruecos, en ​su intento por conseguir el tan ansiado sexto título mundial, con el que ampliaría su récord.

Con información de Reuters