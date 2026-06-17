Neymar se une a sus compañeros de selección brasileña en prácticas; recuperación de lesión gana ritmo

Neymar dio el miércoles otro paso cuidadoso al salir de la sala médica de la selección brasileña y volver al centro de atención del Mundial, al reunirse con sus compañeros en el campo de entrenamiento por primera vez desde que los pentacampeones llegaran a Nueva Jersey.
El delantero de 34 años, que se recupera de una lesión en la pantorrilla derecha, fue visto realizando ejercicios con el equipo tras calentar por separado con botas y balón, lo que permitió a los seguidores brasileños vislumbrar sus progresos antes del partido del Grupo C del viernes frente a Haití en Filadelfia.
Supuso un paso más en la vuelta gradual del número 10 de Brasil, quien el martes, en una sesión a puerta cerrada para los medios, pisó el campo por primera vez desde la llegada de la selección. La Federación Brasileña de Fútbol indicó que realizó trabajo físico y tuvo algún contacto con el balón.
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Aún no está claro si esto se traducirá en un entrenamiento completo, o incluso en un puesto en el banquillo ante Haití, ya que la prensa solo tuvo acceso a los primeros 15 minutos de la sesión del miércoles.
Neymar se había limitado a trabajar en el interior del centro de entrenamiento del equipo con fisioterapeutas y preparadores físicos.
Fuentes cercanas a la selección afirmaron que el cuerpo técnico se estaba mostrando cauteloso y no tenía intención de acelerar su recuperación.
La lesión de pantorrilla se produjo durante la derrota 3-0 del Santos ante Coritiba el mes pasado y es la última de una larga racha de lesiones y contratiempos físicos para Neymar, que lleva casi tres años sin jugar con Brasil.
La campaña mundialista de Brasil comenzó con un tropiezo, un empate a 1-1 ante Marruecos, en su intento por conseguir el tan ansiado sexto título mundial, con el que ampliaría su récord.
Con información de Reuters