Un dron ucraniano deja un muerto en Crimea, según el gobernador designado por Moscú

FOTO DE ARCHIVO. Vehículos esperan para repostar en una gasolinera después de que las autoridades restringieran la venta de combustible ante la escasez de suministro tras los ataques ucranianos a las rutas logísticas, en Yevpatoriya, Crimea

Un ​dron ucraniano impactó contra un tren en Crimea, causando la muerte al ayudante de maquinista e hiriendo ‌al maquinista, según ‌informó el lunes por la mañana en un mensaje de Telegram el gobernador de la península, Serguéi Aksiónov, designado por Rusia.

Los pasajeros del tren, que cubría el trayecto entre Moscú y Simferópol, la principal ciudad de la península de Crimea, en el mar ​Negro, anexionada por ⁠Rusia, no sufrieron daños, añadió Aksiónov. El servicio ‌ferroviario en Crimea quedó suspendido, según informó ⁠la agencia de noticias Interfax.

Rusia ⁠se apoderó de Crimea y la anexionó en 2014 —mucho antes de su invasión a gran escala de Ucrania ⁠en 2022— después de que las protestas ​públicas en Kiev obligaran al entonces ‌presidente del país, afín a ‌Moscú, a huir de Ucrania. Crimea es un ⁠destino popular entre los turistas rusos.

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Las sirenas de alerta por ataques con drones sonaron en la madrugada del lunes en el puerto de Novorosíisk, en ​el mar ‌Negro, un importante centro de exportación de petróleo y cereales en la región rusa de Krasnodar, a unas dos horas en automóvil del puente que Moscú construyó para conectar ⁠con Crimea, según informaron las autoridades locales en Telegram.

Los últimos ataques con drones ucranianos, dirigidos contra infraestructuras de combustible, han obligado a la Crimea controlada por Rusia a endurecer el racionamiento del suministro de combustible.

En el puerto crimeo de Sebastopol, la segunda ciudad más grande de ‌la península, donde está estacionada la flota rusa del mar Negro, el gobernador local designado por Rusia, Mijaíl Razvozhayev, afirmó en Telegram que el racionamiento de combustible continuaría.

"El número de códigos (electrónicos) emitidos para (repostar combustible en) las ‌gasolineras para mañana fue mayor que ayer. Se agotaron en apenas unas decenas de segundos", afirmó el lunes.

"Quienes hayan ‌recibido un código ⁠hoy no podrán obtener uno nuevo durante los próximos siete días."

Reuters no ha ​podido verificar de forma independiente todos los reportes.

Con información de Reuters