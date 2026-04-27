Un ataque con drones rusos contra Odesa deja 14 heridos, según autoridades

Rescatistas trabajan en un sitio de edificios de apartamentos afectados por un ataque de aviones no tripulados rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania

Un ​ataque nocturno con drones rusos contra la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, dejó más de una docena ‌de heridos, entre ellos dos ‌niños, y causó daños en edificios residenciales, según informaron el lunes autoridades ucranianas.

Los ataques causaron los mayores daños en el histórico distrito central de Primorski, donde resultaron dañados edificios residenciales, un hotel e instalaciones, según informó Serhiy Lysak, jefe de la administración militar local, a través de Telegram.

La mayoría de los heridos se encontraban ​allí, señaló Lysak.

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El gobernador ⁠regional, Oleh Kiper, dijo que el número de heridos ascendió ‌a 14.

Odesa, un importante puerto del mar Negro y ⁠centro neurálgico de las exportaciones ucranianas, ⁠ha sido blanco repetido de los ataques rusos durante los más de cuatro años de guerra de Rusia.

"Ha sido una noche extremadamente difícil", ⁠dijo Lysak, y añadió que edificios residenciales de gran altura, ​viviendas particulares y vehículos fueron atacados en otros ‌dos distritos.

Publicó fotografías de un ‌edificio dañado con ventanas destrozadas.

"Lo hemos superado. Los edificios antiguos son ⁠los más resistentes", dijo a Reuters Volodímir Taban, de 68 años, residente del edificio dañado, mientras retiraba los escombros.

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y BUQUE ATACADOS

La autoridad portuaria de Ucrania informó de que la infraestructura ​portuaria del ‌gran centro de Odesa fue objeto de un ataque, y que un buque de bandera de Nauru, el "Ramco", sufrió daños leves mientras navegaba por un corredor marítimo ucraniano.

Según la autoridad, el ataque dañó una instalación energética dentro de ⁠la terminal de carga, provocando incendios locales que fueron rápidamente extinguidos. El incendio a bordo del buque fue extinguido por la tripulación y, según la información preliminar, no hubo heridos, añadió.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia había atacado el país con 94 drones desde las 18:00 horas (1500 GMT) del domingo, de los cuales 74 fueron derribados o ‌neutralizados.

El presidente Volodímir Zelenski afirmó que el ejército ruso había lanzado alrededor de 1.900 drones de ataque, casi 1.400 bombas aéreas guiadas y unos 60 misiles de diversos tipos contra Ucrania durante la semana pasada.

"Esto pone de relieve lo oportunas que son las nuevas contribuciones de los ‌socios a la iniciativa PURL", dijo en la red social X, refiriéndose a una iniciativa liderada por la OTAN puesta en marcha el año ‌pasado para adquirir ⁠armas de fabricación estadounidense para Ucrania. También destacó la aprobación de nuevas sanciones de la Unión Europea contra ​Rusia y un préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) a Ucrania.

Con información de Reuters