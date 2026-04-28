Un ataque con drones provoca un incendio en la refinería rusa de Tuapsé, según autoridades

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen de satélite muestra el humo que sale de la refinería de petróleo rusa de Tuapsé, que vende la mayor parte de sus productos para la exportación, en la región rusa de Krasnodar

Drones ucranianos atacaron la refinería de petróleo ‌rusa de ‌Tuapsé, en el mar Negro, provocando un incendio, dijeron las autoridades este martes.

Se trató del más reciente de una serie de ataques ​repetidos con ⁠drones en las últimas ‌semanas contra la refinería, ⁠propiedad de Rosneft, ⁠y contra el puerto de Tuapsé, que provocaron un derrame ⁠de petróleo en el ​mar y un ‌incendio que tardó ‌varios días en ser extinguido.

La ⁠refinería, que suministra productos petroleros principalmente para la exportación, había detenido sus ​operaciones ‌desde el 16 de abril tras un ataque con drones, según fuentes del sector.

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Ucrania ha intensificado ⁠sus ataques contra Rusia desde marzo, mientras las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos han quedado en pausa, con Washington centrando su atención ‌principalmente en la guerra en Irán.

La refinería de Tuapsé tiene una capacidad de producción anual de aproximadamente 12 millones ‌de toneladas métricas, o 240.000 barriles por día, y produce ‌nafta, diésel, ⁠fueloil y gasóleo de vacío.

Con información de Reuters