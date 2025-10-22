Mueren 46 personas en un grave accidente de autobús en Uganda

FOTO DE ARCHIVO. El tráfico fluye bajo el sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) de vigilancia a lo largo de la carretera de Hoima en Kampala, Uganda

oct (Reuters) -El miércoles, la policía ugandesa revisó a la baja el número de víctimas mortales de un grave accidente de autobús en una de las autopistas más transitadas del país diciendo que habían muerto 46 personas, mientras que antes habían dado la cifra de 63.

El accidente se produjo poco después de medianoche en la autopista que une la capital, Kampala, con la ciudad septentrional de Gulu.

Las primeras investigaciones apuntan a que fue provocado por dos autobuses que venían en direcciones opuestas e intentaban adelantar a otros vehículos, un camión y un todoterreno. Los dos autobuses chocaron frontalmente.

En un comunicado, la Policía de Uganda informó de que se había dado por error una cifra más alta de víctimas mortales a primera hora del día porque algunas víctimas habían sido halladas inconscientes en el lugar de los hechos y se incluyeron incorrectamente en la cifra inicial.

El presidente del país, Yoweri Museveni, envió sus condolencias a las víctimas mientras hacía campaña para las elecciones generales de enero, no lejos del lugar del accidente.

