Unidades antiaéreas rusas derriban drones en Moscú y otras regiones

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas se reúnen en el tablero de información después de que muchos vuelos fueran cancelados o retrasados debido a los ataques de drones ucranianos, en el aeropuerto internacional de Sheremétievo, a las afueras de Moscú, Rusia.

ters) -Entre el lunes por la noche y el martes por la mañana, unidades antiaéreas rusas derribaron 33 drones ucranianos que se dirigían a Moscú, así como decenas más en Crimea, controlada por Rusia, y en otras partes del oeste de Rusia, según informaron las autoridades.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobyanin, en mensajes en la aplicación de mensajería Telegram, dijo que los drones fueron destruidos en ruta a la ciudad durante un período de unas doce horas. Los expertos estaban examinando los restos en tierra, dijo.

Los vuelos se retrasaron y cancelaron en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo, el mayor de Rusia por número de pasajeros. Aeroflot , la aerolínea nacional rusa, dijo que tenía previsto reanudar plenamente las operaciones normales en el aeropuerto a finales del martes.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en Telegram que sus unidades antiaéreas habían destruido 81 drones ucranianos, hasta la medianoche hora local (2100 GMT), y otros 69 entre la medianoche y las 0700 hora local (0400 GMT).

Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones.

Mijaíl Razvozhayev, gobernador del puerto de Sebastopol en Crimea, sede de la flota rusa del mar Negro, dijo que las unidades antiaéreas habían destruido al menos seis drones cerca del puerto. La caída de restos provocó un incendio en campo abierto, que fue extinguido.

El gobernador de la región de Tula, en el centro de Rusia, Dmitri Milyayev, dijo que tres drones habían sido derribados sin causar daños ni víctimas.

Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, dijo que los padres debían mantener a sus hijos en casa y que se iban a cerrar temporalmente dos centros comerciales de la región.

