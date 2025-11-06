Sudáfrica investigará cómo 17 ciudadanos fueron inducidos a combatir en Ucrania

Cyril Ramaphosa, presidente de la República de Sudáfrica, se dirige a los delegados en el Parlamento suizo en Berna, Suiza

GO, 6 nov (Reuters) -El Gobierno de Sudáfrica dijo el jueves que había recibido llamadas de socorro de 17 ciudadanos que se habían unido a fuerzas mercenarias en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y que estaba trabajando para traerlos de vuelta a casa.

Los hombres fueron atraídos a la lucha con el pretexto de lucrativos contratos de trabajo, según el comunicado. Todos tienen entre 20 y 39 años y están atrapados en la región ucraniana de Dombás, devastada por la guerra.

"El presidente Cyril Ramaphosa ha ordenado una investigación sobre las circunstancias que llevaron al reclutamiento de estos jóvenes para estas actividades aparentemente mercenarias", dice el comunicado.

El comunicado no precisaba para qué bando del conflicto luchaban los sudafricanos.

Según la legislación sudafricana, es ilegal que los ciudadanos proporcionen ayuda militar a otros países o participen en ejércitos de otros países a menos que lo autorice el Gobierno sudafricano, añadió.

En agosto, el Gobierno sudafricano advirtió a los jóvenes que desconfiaran de las falsas ofertas de trabajo en Rusia, que circulaban por las redes sociales, tras las informaciones de que algunas mujeres sudafricanas habían sido engañadas para fabricar drones.

Con información de Reuters