Putin anuncia un alto el fuego durante la Pascua ortodoxa y espera que Ucrania haga lo mismo

El Presidente Putin se reúne en Moscú con el Viceprimer Ministro Grigorenko

​El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el jueves un alto ‌el fuego de ‌dos días con motivo de la Pascua ortodoxa y esperaba que la parte ucraniana hiciera lo mismo, según informó el Kremlin.

"En relación con la proximidad de la ​festividad de ⁠la Pascua ortodoxa, se declara ‌un alto el fuego ⁠desde las 16:00 horas ⁠del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril", ⁠indicaba el comunicado del ​Kremlin.

"Partimos de la base ‌de que la parte ‌ucraniana seguirá el ejemplo de ⁠la Federación Rusa".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El comunicado indicaba que el ministro de Defensa, Andri Belousov, había dado la ​orden al ‌máximo comandante ruso, el jefe del Estado Mayor, Valeri Gerásimov, "de detener durante este periodo las acciones militares en todas ⁠las direcciones".

"Las tropas deben estar preparadas para neutralizar todas las posibles provocaciones del enemigo, así como cualquier acción agresiva".

No hubo una reacción inmediata por parte de Ucrania.

El presidente ucraniano, ‌Volodímir Zelenski, lleva más de una semana proponiendo un alto el fuego por Pascua y, citando los ataques aéreos contra ciudades ucranianas, afirmó ‌que Moscú había respondido con drones.

Según el calendario de la fe ortodoxa, ‌dominante tanto ⁠en Rusia como en Ucrania, la Pascua cae este ​año el 12 de abril.

Con información de Reuters