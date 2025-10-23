Nueve heridos en un ataque ruso con drones contra Kiev, según un responsable municipal

Una explosión de un avión no tripulado se ve en el cielo sobre la ciudad durante un ataque ruso con misiles y aviones no tripulados, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

t (Reuters) -Un ataque ruso nocturno con drones contra Kiev causó nueve heridos y daños en edificios de la ciudad, según informó el jueves un alto cargo de la capital ucraniana.

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, dijo que 10 puntos de la ciudad habían sufrido daños, en los que dos edificios de apartamentos recibieron impactos directos. Las fotos que publicó en internet mostraban un coche volcado y edificios con las ventanas destrozadas.

La capital fue atacada por segunda noche consecutiva en la última oleada de ataques rusos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los ataques anteriores se dirigieron contra la infraestructura eléctrica, lo que, según las autoridades ucranianas, es una campaña destinada a destruir el sistema energético a medida que se acerca el invierno. No estaba claro cuál era el objetivo del último ataque.

Al menos siete personas —seis de ellas en Kiev— murieron el miércoles en ataques en toda Ucrania que también provocaron cortes de electricidad, según las autoridades.

El ejército ucraniano dijo que Rusia había lanzado 130 aviones no tripulados en sus últimos ataques desde que Moscú comenzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, y que 92 habían sido derribados.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había atacado la infraestructura energética ucraniana en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos. Moscú afirma que las instalaciones energéticas ucranianas son un objetivo militar legítimo. Ambas partes niegan haber atacado a civiles.

Ucrania también ha atacado a Rusia con aviones no tripulados. En los últimos ataques, las autoridades rusas declararon que una instalación energética de la región de Nizhni Nóvgorod había sufrido daños menores y que una empresa no identificada había sido incendiada en la región de Riazán.

Con información de Reuters