EEUU podría no ser capaz de crear un escenario para poner fin a la guerra en Ucrania, según Rubio

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en Alaska

Estados Unidos seguirá intentando crear un escenario que ayude a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, pero eso podría no ser posible, declaró el domingo el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a la cadena CBS.

"Si la paz no va a ser posible aquí y esto sólo va a continuar como una guerra, la gente seguirá muriendo por miles ... podemos, por desgracia, terminar allí, pero no queremos terminar allí", dijo Rubio en una entrevista con Face the Nation.

Los líderes europeos acompañarán al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a reunirse con Donald Trump en Washington el lunes, tratando de darle apoyo mientras el presidente estadounidense presiona a Ucrania para que acepte un rápido acuerdo de paz tras la reunión de Trump con el líder ruso, Vladimir Putin, el viernes en Alaska.

"Hay cosas que se discutieron como parte de esta reunión que son potenciales avances, que son potenciales progresos", dijo Rubio, añadiendo que los temas de discusión incluirían garantías de seguridad para Ucrania.

Según las fuentes, Trump y Putin discutieron propuestas para que Rusia renuncie a pequeñas zonas de la Ucrania ocupada a cambio de que Ucrania ceda una franja de terreno fortificado en el este y congele las líneas del frente en otros lugares.

Rubio dijo que ambas partes tendrían que hacer concesiones si se llegaba a un acuerdo de paz.

Con información de Reuters