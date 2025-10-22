EEUU impone sanciones a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil

FOTO DE ARCHIVO-Congreso Internacional de Energía Progresiva de Abu Dhabi (ADIPEC)

22 oct (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el miércoles sanciones relacionadas con Ucrania a Rusia por primera vez en su segundo mandato, dirigidas a las petroleras Lukoil y Rosneft, mientras crece su frustración con el presidente ruso, Vladímir Putin, por la guerra.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que publicó las sanciones, dijo que estaba dispuesto a tomar nuevas medidas y pidió a Moscú que acuerde inmediatamente un alto el fuego en la guerra de Rusia en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

"Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

"Animamos a nuestros aliados a que se unan a nosotros y se adhieran a estas sanciones", agregó.

Con información de Reuters