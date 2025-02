Consejo Seguridad ONU adopta postura neutral de EEUU sobre guerra en Ucrania mientras Trump busca la paz

Undécima Sesión Especial de Emergencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el lunes una resolución redactada por Estados Unidos en el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, que adopta una posición neutral sobre el conflicto, mientras el presidente estadounidense Donald Trump busca negociar la paz.

Hasta ahora, el consejo de 15 miembros no ha podido tomar ninguna medida sobre el conflicto en Ucrania porque Rusia es una potencia con derecho a veto. La resolución estadounidense recibió 10 votos a favor, mientras que Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Grecia y Eslovenia se abstuvieron.

"Esta resolución nos pone en el camino hacia la paz. Es un primer paso, pero uno crucial, del que todos deberíamos estar orgullosos", dijo al consejo la embajadora interina de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea. "Ahora debemos utilizarla para construir un futuro pacífico para Ucrania, Rusia y la comunidad internacional".

La breve resolución lamenta la pérdida de vidas en el "conflicto entre Rusia y Ucrania", reitera que el propósito de la ONU es mantener la paz y la seguridad internacionales y resolver pacíficamente las disputas, e insta a un rápido fin del conflicto y una paz duradera.

Los esfuerzos de mediación de Trump han dejado a los aliados europeos y a Ucrania cautelosos de su enfoque en Rusia y preocupados de que puedan quedar excluidos de las conversaciones de paz.

La embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward, dijo al consejo que los términos de la paz en Ucrania importan y deben "enviar un mensaje de que la agresión no paga".

"Es por eso que no puede haber equivalencia entre Rusia y Ucrania en cómo este consejo se refiere a esta guerra. Si vamos a encontrar un camino hacia una paz sostenible, el consejo debe ser claro sobre los orígenes de la guerra", dijo.

ASAMBLEA GENERAL RECHAZA POSTURA DE EEUU

Anteriormente, la Asamblea General de la ONU, compuesta por 193 miembros, había rechazado la postura de Estados Unidos de suavizar la postura que el organismo mundial mantiene desde hace tiempo, que respalda la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania y pide una paz justa, duradera y global en línea con la Carta fundacional de la ONU.

La Asamblea General adoptó dos resoluciones, una redactada por Ucrania y los europeos y otra redactada por Estados Unidos que fue enmendada por la asamblea para incluir el lenguaje de apoyo a Ucrania. Esas votaciones dieron a Ucrania y a los estados europeos una victoria diplomática sobre Washington.

"Esta guerra nunca ha sido sólo por Ucrania. Se trata de un derecho fundamental de cualquier país a existir, a elegir su propio camino y a vivir libre de agresiones", dijo la viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, a la asamblea antes de la votación.

La resolución enmendada, redactada por Estados Unidos, obtuvo 93 votos a favor, mientras que 73 Estados se abstuvieron y ocho votaron en contra. Rusia fracasó en su intento de modificar el texto estadounidense para incluir una referencia a las "causas profundas" del conflicto.

La resolución redactada por Ucrania y los países europeos fue aprobada con 93 votos a favor, 65 abstenciones y 18 votos en contra. Junto con Estados Unidos, otros países que votaron en contra fueron Rusia, Corea del Norte e Israel.

"Hoy nuestros colegas estadounidenses han visto por sí mismos que el camino hacia la paz en Ucrania no será fácil, y habrá muchos que tratarán de asegurarse de que la paz no llegue durante el mayor tiempo posible. Pero esto no debe detenernos", dijo a la asamblea el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia.

Con información de Reuters