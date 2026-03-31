Al menos 25 buques rusos sujetos a sanciones atraviesan aguas británicas tras la amenaza de abordaje

El primer ministro británico, Starmer, asiste a una reunión en Londres para discutir el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Por Andrew MacAskill y Muvija ​M

LONDRES, 31 mar (Reuters) - Más de dos decenas de buques sancionados por formar parte de la denominada "flota en las sombras" de Rusia han atravesado aguas británicas ‌desde que el primer ministro, Keir ‌Starmer, autorizara la semana pasada a las fuerzas armadas a detener los buques utilizados por Moscú para exportar petróleo.

Las cifras, basadas en datos de seguimiento de buques analizados por Reuters, muestran que los petroleros sancionados por Reino Unido siguen navegando a lo largo de la costa sur de Inglaterra en el mismo número que antes del anuncio.

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Las autoridades británicas afirmaron hace casi una semana que el ejército se estaba preparando ​para abordar los buques ⁠por incumplimiento de las sanciones y que el Gobierno esperaba que el anuncio ‌obligara a los barcos a tomar rutas más largas alejadas de ⁠las aguas británicas. Rusia calificó la medida de "profundamente hostil" ⁠y dijo que podría tomar represalias.

Desde esa declaración, el ejército británico no ha anunciado que haya abordado ningún buque ruso, mientras que al menos 25 buques sancionados han ⁠entrado en aguas británicas al atravesar el Canal de la Mancha como ​antes, según el análisis de Reuters.

STARMER: RUSIA PODRÍA BENEFICIARSE DEL ‌ALZA DEL PRECIO DEL CRUDO

James Fennell, un ‌exoficial de la Armada británica, dijo que el ejército británico probablemente actuaría contra ⁠los buques rusos solo de forma selectiva, citando la complejidad de una operación, la amenaza de impugnaciones legales y el riesgo de que tal acción pudiera acercar a Reino Unido "un paso más a la guerra con Rusia".

"El Gobierno espera que la amenaza ​actúe como elemento ‌disuasorio y evaluará el efecto antes de autorizar una operación de abordaje potencialmente arriesgada", dijo. "Utilizarán canales extraoficiales para exigir a Rusia que cese y desista".

El Ministerio de Defensa británico dijo que cualquier medida coercitiva se "evaluaría caso por caso" y que no ofrecería "comentarios continuos" sobre posibles acciones.

Starmer dijo el pasado ⁠miércoles que había autorizado el abordaje y la detención de buques rusos para impedir que el presidente ruso, Vladímir Putin, obtuviera "beneficios sucios" del fuerte aumento de los precios del petróleo impulsado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los buques rusos de la denominada "flota en la sombra" de petroleros que utiliza Moscú para financiar su guerra de cuatro años contra Ucrania navegan por el Canal de la Mancha, ya que es la ruta más conveniente ‌para viajar entre el Báltico y el sur de Europa y más allá.

Otros países europeos, entre ellos Francia, Bélgica y Suecia, han abordado y detenido buques en los últimos meses para desarticular la red de barcos.

Trump suavizó este mes temporalmente las sanciones al petróleo ruso como parte del intento de su Gobierno de controlar los precios de la ‌energía.

El Reino Unido ha impuesto sanciones a 544 buques de la flota fantasma rusa, lo que significa que tienen prohibido entrar en puertos británicos y pueden ser detenidos, según el Gobierno. Pole ‌Star Global, una ⁠empresa de datos e inteligencia marítima, dijo que, desde principios de año, un promedio de dos decenas de estos buques han atravesado aguas ​británicas cada semana.

Douglas Guilfoyle, profesor especializado en seguridad marítima de la Universidad de Nueva Gales del Sur, señaló que aunque Reino Unido hubiera impuesto sanciones a los buques rusos, tendría que basarse en argumentos jurídicos no probados para abordar los barcos.

(Edición: Alison Williams)