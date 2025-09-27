Quintela destacó el Previaje Riojano en el Día Mundial del Turismo: "Una industria que genera trabajo"

En el marco del Día Mundial del Turismo, el gobernador Ricardo Quintela puso en valor al sector turístico de La Rioja como uno de los pilares fundamentales para la economía regional, potenciado por los distintos programas que impulsa el Gobierno de La Rioja.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario riojano subrayó: "En este Día Mundial del Turismo reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando una industria que genera trabajo, desarrollo y orgullo en cada rincón de nuestra provincia".

"Mientras el Gobierno Nacional se desentiende y no implementa políticas públicas que fortalezcan al turismo, en La Rioja seguimos apostando con decisión a programas como el Previaje Movete por La Rioja con Chachos que devuelven el 50% del gasto turístico en nuestra provincia en Chachos para que las personas sigan disfrutando de actividades y gastronomía en comercios adheridos. Además, incentiva el movimiento interno, genera oportunidades para las y los emprendedores y pone en valor nuestra identidad", explicó.

Bajo esta línea, aseguró que desde su gestión promueven "un turismo sostenible, cuidando el ambiente, preservando los sitios históricos y garantizando que riojanas, riojanos y visitantes disfruten plenamente de la riqueza cultural y natural que hay para ofrecer".

"Saludos a quienes en cada rincón de La Rioja hacen del turismo el motor de desarrollo y construcción colectiva. Y si sos turista, te invito a visitar http://turismo.larioja.gob.ar para armar el mejor plan en nuestra provincia", concluyó el mensaje del gobernador.

Previaje Riojano

El gobernador Ricardo Quintela presentó El Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos, diseñados para apuntalar el turismo local, una de las actividades más golpeadas por la crisis económica y el ajuste nacional. Además se presentó el programa Impuulso Turístico 50/50.

En ese marco, en un encuentro con empresarios, hoteleros, gastronómicos y representantes del sector turístico, se informó que el Previaje Riojano recupera al BOCADE (Bono de Cancelación de Deudas), popularmente conocido como “los Chachos”, como herramienta para fomentar el consumo local.

La iniciativa permitirá que turistas y riojanos utilicen este instrumento como medio de pago en comercios, hoteles y emprendimientos adheridos. Los programas turísticos se complementarán con la organización de grandes eventos culturales y populares, entre ellos la Chaya 2026, que volverá a realizarse en la provincia.

Para participar en el programa Previaje Riojano, se debe reservar un alojamiento de al menos dos noches o adquirir un paquete turístico para dos personas por un valor mínimo de $80.000,00. La compra debe realizarse a través de una agencia adherida al programa. Es importante que la factura de la compra esté a nombre de la persona que realizará el canje y que contenga información específica, como las fechas de check-in y check-out, así como los nombres y DNI de los huéspedes o pasajeros. Además, para ser válida, la factura debe incluir la frase "Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos".