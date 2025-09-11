El Gobierno de La Rioja anunció un "Previaje interno" para impulsar el turismo en la provincia: todos los detalles

La Rioja se suma a la movida del turismo con sello propio. El gobernador Ricardo Quintela presentó una nueva apuesta provincial para mover la rueda del consumo interno: un plan de beneficios para quienes elijan recorrer y disfrutar los paisajes riojanos. Inspirado en el Previaje nacional, la gestión provincial impulsa el "PreViaje interno" que busca activar la economía desde el turismo y poner en valor los destinos que ofrece la provincia.

“Estamos por instrumentar un Previaje interno en mi provincia, a través del Chacho”, adelantó Quintela en diálogo con FM Aries. El gobernador explicó que quienes visiten La Rioja recibirán un reintegro del 50% en pasajes, alojamiento y consumos, siempre que utilicen los Chachos, lo que garantiza que ese dinero vuelva a circular dentro del territorio provincial.

Quintela destacó que este tipo de iniciativas cumplen un rol clave en la generación de empleo, el fortalecimiento del mercado interno y la reactivación de las economías regionales. Además, subrayó que el programa busca consolidar a La Rioja como un destino turístico competitivo, promoviendo que tanto riojanos como visitantes elijan recorrer la provincia y consuman dentro de su circuito económico.

En paralelo, Quintela apuntó directamente contra la administración de Javier Milei, cuestionando duramente su rumbo económico y político. Afirmó que el actual gobierno nacional “ha generado desazón y desilusión en el pueblo argentino”, reflejando el malestar creciente ante las políticas de ajuste y su impacto social.

Plantur 360: La Rioja refuerza su promoción turística

La provincia de La Rioja desplegó una intensa agenda de promoción en el Norte argentino al participar activamente en los workshops turísticos realizados en Salta y Tucumán, donde se congregaron más de 700 expositores y operadores de todo el país. Durante dos jornadas, la delegación riojana presentó su variada oferta natural, cultural y gastronómica, generando gran interés entre agentes de viajes y profesionales del sector.

Estas acciones se enmarcan en el Plan Estratégico de Turismo “Plantur La Rioja 360”, una iniciativa destinada a consolidar la presencia provincial en mercados regionales de cercanía y a posicionar a La Rioja como un destino competitivo a nivel nacional e internacional. La participación se dio en los encuentros organizados por la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT) y la Asociación Tucumana de Agencias de Viajes y Turismo (ATAVYT).

El stand riojano recibió la visita de más de 200 agentes y operadores interesados en productos turísticos emblemáticos como la Ruta del Vino Riojano, la imponente Cordillera Riojana, el Famatina, el histórico Cable Carril de Chilecito, el Parque Nacional Talampaya, además de excursiones, experiencias culturales y propuestas de turismo de naturaleza.